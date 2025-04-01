آخر تطورات زلزال ميانمار المـ ـدمر.. حصيلة قاسية للضحايا وخسائر بالمليارات

كشف التلفزيون الصيني عن آخر تطورات زلزال ميانمار المـ ـدمر، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا فضلًا عن الأضرار الكبيرة التي نجمت عنه في البنية التحتية والت يتقدر بالمليارات.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات زلزال ميانمار المـ ـدمر وحصيلة القـ ـتلي والجرحي والأضرار الناجمة عن الزلزال.

حصيلة ضحايا زلزال ميانمار المـ ـدمر

أعلن التلفزيون الصيني بأن عدد ضحايا زلزال ميانمار المـ ـدمر الذي ضرب البلاد في 28 مارس الماضي قد تجاوز 2700 شخص.

زلزال ميانمار

وفي نفس الصدد، قال رئيس وزراء ميانمار، مين أونج هلاينج، إن ضحايا زلزال ميانمار المـ ـدمر أسفر عن مقـ ـتل 2719 شخصًا وإصابة 4521 آخرين، بينما لا يزال 441 شخصًا في عداد المفقودين، وذلك حسبما نقل عنه التلفزيون الصيني.

وأضاف رئيس وزراء ميانمار أن التوقعات تشير إلى أن حصيلة القـ ـتلى في زلزال ميانمار قد تتجاوز 3000 شخص مع استمرار جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين.

في وقت سابق، أكدت سفيرة الصين في ميانمار، ما جيا، مقتل ثلاثة مواطنين صينيين جراء زلزال ميانمار ، بينما أصيب 14 آخرون.

حداد عام لمدة أسبوع على أرواح ضحايا زلزال ميانمار

في خطوة لتكريم الضحايا، أعلن مين أونج هلاينج أمس الاثنين عن بدء فترة حداد عام لمدة أسبوع على أرواح ضحايا زلزال ميانمار، في حين تتواصل جهود الإغاثة في مختلف المناطق المتضررة من الكارثة.

ويعد زلزال ميانمار من أقوى الزلازل التي ضربت ميانمار في السنوات الأخيرة، وقد ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية وأدى إلى تدمـ ـير العديد من المنازل والمرافق.

آخر تطورات زلزال ميانمار المـ ـدمر

ضرب زلزال ميانمار بقوة 7.7 درجة شمال غرب مدينة ساجاينج في وسط ميانمار، وتبعه بعد دقائق هزة ارتدادية بقوة 6.7 درجة.

زلزال ميانمار يتسبب في انهيار برج مراقبة الحركة الجوية

وتسبب زلزال ميانمار في انهيار برج مراقبة الحركة الجوية بمطار العاصمة الجديدة نايبيداو، مما أسفر عن مقـ ـتل ستة أشخاص على الأقل.

وتسبب زلزال ميانمار في تدمـ ـير المباني وأسقط جسورًا وتسبب في انهـ ـيار جسور وتصدع طرقات في أنحاء متفرقة من ميانمار، مع تسجيل أضرار جسيمة في ثاني أكبر مدن ميانمار، ماندالاي.

ميانمار تعلن حالة الطوارئ في الـ6 المناطق الأكثر تضررًا بعد الزلزال

وأعلنت ميانمار حالة الطوارئ في الـ6 المناطق الأكثر تضررًا بعد زلزال ميانمار، واضطر المسعفون في أحد المستشفيات الرئيسية في العاصمة نايبيداو إلى معالجة الجرحى خارج المستشفيات.

وفي تايلاند المجاورة، التي شعرت هي الأخرى بالهزات الأرضية، قالت سلطات مدينة بانكوك إنه لا يزال 47 شخصًا في عداد المفقودين، معظمهم في موقع بناء بالقرب من سوق شاتوشاك الشعبي في العاصمة، حيث انهار مبنى شاهق.

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