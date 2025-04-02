شهد سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 2-4--2025، داخل بورصة الدواجن والمزارع، بعدما تزايدت عمليات البحث المستمرة لمعرف آخر تحديثات سعر كرتونة البيض سواء الأبيض أو الأحمر.

ويأتي سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر، في مقدمة السلع التي يحرص الموجز، على تقديمها للمتابعين وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن، حيث سجلت أسعار البيض اليوم الأرقا التالي:

سعر كرتونة البيض

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر في بورصة الدواجن اليوم بين 150 إلى 152 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 162 إلى 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في بورصة الدواجن اليوم بين 149 إلى 151 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 160 إلى 162 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن تحديث جديد في سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، حيث بلغ سعر كرتونة، البيض الأحمر للمستهلك 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

سجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم 166 جنيهًا، بينما وصل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» إلى 6 جنيهات.

سعر البيضة اليوم

ووصل متوسط سعر طبق البيض الأبيض إلى 162 جنيهًا، وسجل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك إلى 5.5 جنيه.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم الأربعاء إلى 165 جنيهًا، بينما وصل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك إلى 5.75 جنيه.

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