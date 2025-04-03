أسعار سيارات شركة النصر للسيارات.. اعرف وصلت كام؟

أسعار سيارات شركة النصر.. تسعى الحكومة المصرية إلى إحياء شركة النصر للسيارات، التي تعد من أقدم شركات تصنيع السيارات في مصر، بهدف تطوير صناعة السيارات الكهربائية محليًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية أسعار سيارات شركة النصر مشروع "نصر E70".

أسعار سيارات شركة النصر مشروع "نصر E70"

كان من المخطط إنتاج السيارة الكهربائية "نصر E70" بالتعاون مع شركات صينية، إلا أن المشروع واجه بعض التأخيرات، تستهدف الشركة تقديم سيارات كهربائية بأسعار تنافسية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر.

تاريخ شركة النصر للسيارات

تأسست الشركة عام 1960، وكانت رائدة في إنتاج السيارات محليًا، من أشهر طرازاتها السابقة "فيات 128" و"لادا"، التي لاقت رواجًا واسعًا في السوق المصري، كما توقفت الشركة عن الإنتاج في أوائل الألفينات، لكنها شهدت جهودًا مكثفة لإعادة تشغيلها، كما تسعى شركة النصر للسيارات إلى تصنيع سيارات كهربائية محلية الصنع.

هناك مفاوضات مع شركات دولية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.

الموديلات المتوقعة وأسعار السيارات

نصر E70 الكهربائية:

السعر المتوقع: بين 550,000 و800,000 جنيه مصري.

موعد الطرح في السوق: صيف 2025.

موديلات أخرى:

لم يتم الإعلان رسميًا عن طرازات أخرى.

يُنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل قريبًا.

شركة النصر للسيارات

رسوم تسجيل سيارات النصر في الشهر العقاري

السيارة بقيمة 40,000 جنيه: 800 جنيه.

السيارة بقيمة 60,000 جنيه: 1,200 جنيه.

السيارة بقيمة 66,000 جنيه: 1,320 جنيه.

السيارة بقيمة 75,000 جنيه: 1,500 جنيه.

السيارة بقيمة 80,000 جنيه: 1,600 جنيه.

السيارة بقيمة 90,000 جنيه: 1,800 جنيه.

السيارة بقيمة 110,000 جنيه: 2,200 جنيه.

السيارة بقيمة 121,000 جنيه: 2,420 جنيه.

السيارة بقيمة 134,000 جنيه: 2,680 جنيه.

السيارة بقيمة 147,000 جنيه: 2,940 جنيه.

نصائح للمستهلكين عند شراء سيارة

يُفضل متابعة المواقع الرسمية لشركة "النصر للسيارات" ووكلائها المعتمدين للحصول على أحدث المعلومات حول الأسعار والمواصفات، كما تختلف أسعار السيارات حسب السوق والعوامل الاقتصادية، لذا ينصح بالمقارنة بين العروض المتاحة قبل الشراء.

بهذا التوجه الجديد، تسعى شركة النصر للسيارات إلى استعادة مكانتها في السوق المصري، من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع السيارات الكهربائية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة.

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