آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025.. وتفاصيل الزيادات الجديدة

آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025.. ينتظر مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم تطبيق زيادة أخرى بنسبة 15% في قيمة الإيجارات القديمة خلال شهر مارس الماضي 2025، وذلك بناءً على أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين وذلك في ظل التغيرات الإقتصادية المستمرة.

آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025

وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز في السطور التالية حول آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025.

آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025

إليكم تفاصيل زيادة الإيجارات وآخر أخبار قانون الايجار القديم 2025

وبموجب المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، تُطبق زيادة سنوية جديدة بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات)، وذلك يكون لمدة خمس سنوات وكان بداية من يوم 7 مارس 2022.

آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025.. ووفقاً لذلك، سوف يتم تطبيق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال شهر مارس 2025، وعلى أن يستمر هذا النظام لحين انتهاء الفترة المحددة للقانون في شهر مارس في عام 2027.

أماكن زيادة الإيجار القديم 2025

- المحلات التجارية والشركات.

- المكاتب الإدارية والمقار الحكومية.

- العيادات والمراكز الطبية الخاصة.

- المنشآت التعليمية والتدريبية.

ولا تشمل زيادة نسبة الإيجارات القديمة الوحدات السكنية المؤجرة وبناءً على قانون الإيجار القديم.

ماهي إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار القديم والتعديلات على القانون؟

وفي حين عدم التزام المستأجر بمغادرة العقار عقب انتهاء العقد، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لإستعادة الوحدة المؤجرة، ومع ذلك أيضاً، من الممكن للطرفين الإتفاق مسبقًا على تمديد العقد وذلك بشروط جديدة بما يحقق مصالح كلا الطرفين.

ويأتي التعديل التشريعي في إطار تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك مع مراعاة الظروف الإقتصادية وتطورات سوق العقارات في جمهورية مصر العربية.

قانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022

-زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأماكن غير السكنية وذلك لمدة 5 سنوات من 7 مارس 2022 حتى 2027.

-وبالإضافة إلى انتهاء عقود الإيجار القديم لهذه الأماكن في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجرين بالإخلاء في 8 مارس 2027.

-وأيضاً يحق للمالك اتخاذ إجراءات قانونية للإخلاء في حالة عدم التزام المستأجر بمغادرة العقار.

-ومن الممكن الإتفاق على تمديد العقد قبل انتهاء المدة المحددة بناءً على شروط جديدة.

قانون الإيجار القديم في العام الحالي 2025

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