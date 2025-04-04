مسلسل الغاوي يزيح فهد البطل ويكتسح منصة Watch It منذ أول أيام العيد

نجح مسلسل الغاوي بطولة الفنان أحمد مكي في اعتلاء قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة Watch It، وذلك منذ اليوم الأول لعرضه في عيد الفطر، متفوقًا على أعمال قوية أبرزها مسلسل فهد البطل الذي ظل متربعًا على القمة لفترة ليست بالقصيرة.

يرصد الموجز تفاصيل مسلسل الغاوي وتفوقه على المنصات الإلكترونية وتصدر المشهد خلال السطور التالية:

مسلسل الغاوي

انطلاقة نارية تضع مسلسل الغاوي في الصدارة

منذ طرح أولى حلقاته، لفت مسلسل الغاوي، الأنظار بجوّه الشعبي المميز وسرده الإنساني العميق، مما جعله يتصدر قائمة الـ10 أعمال الأعلى مشاهدة على المنصة، مثبتًا أنه عمل استثنائي يستحق المتابعة، ونجاحه لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج توليفة فنية قوية وشخصية درامية مثيرة للجدل.

قصة التوبة والانتقام في أحياء القاهرة القديمة بمسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي في حي شعبي قديم، حول شخصية "شمس العدوي"، الرجل الذي قرر ترك طريق البلطجة والجريمة طواعية، ساعيًا نحو التوبة وبدء صفحة جديدة لكن حين يتعرض أحد أصدقائه للظلم، تنقلب حياته رأسًا على عقب، ويجد نفسه مضطرًا للعودة إلى عالمه القديم، ولكن بروح مختلفة، وبصراع داخلي لا يخلو من الألم والتحدي.

مسلسل الغاوي

عمل مكثف بـ 15 حلقة يحمل بصمة درامية مميزة

ينتمي مسلسل الغاوي إلى فئة الأعمال القصيرة ذات الـ15 حلقة، وهو ما منحه تركيزًا عاليًا في السرد والأحداث، دون مط أو إطالة، والعمل يجمع نخبة من النجوم على رأسهم أحمد مكي في دور مختلف تمامًا عن أعماله السابقة، بمشاركة عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، وهاجر عفيفي، والعمل من تأليف الثنائي طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج المتميز ماندو العدل، المعروف بحسه الإنساني العالي في تقديم الشخصيات الشعبية، ومن إنتاج شركة "سينرجي" التي باتت تُعد من أبرز الشركات الداعمة للدراما المصرية بجودتها الإنتاجية وتنوعها في اختيار المشاريع.

الغاوي عمل يستحق المشاهدة

استطاع مسلسل الغاوي، في فترة وجيزة، أن يلفت الأنظار ويثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بأداء أحمد مكي المختلف وقوة الحبكة الدرامية، ما يؤهله ليكون أحد أبرز أعمال الموسم الحالي وابتعاده عن الإطار الكوميدي

مسلسل الغاوي ليس مجرد مسلسل شعبي، بل رحلة إنسانية في قلب القاهرة القديمة، تحمل في طياتها أسئلة عن التوبة والعدالة والقدر.

اقرأ أيضًا:

نجوم الغناء الشعبي في دراما رمضان 2025: مشاركة قوية بين التمثيل والغناء

مسلسل الغاوي وكواليس الأغنية الدعائية للمسلسل بطولة أحمد مكي استعدادًا لرمضان 2025