مسلسل روج أسود يعود للتصوير منتصف أبريل.. تفاصيل جديدة

استئناف تصوير "روج أسود"..تستأنف أسرة مسلسل "روج أسود" تصوير المشاهد المتبقية منتصف أبريل الجاري، بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب مشكلات إنتاجية. ويدخل العمل مرحلة المونتاج بعد انتهاء التصوير، ليتم تحديد موعد عرضه الرسمي لاحقًا، ويرصد الموجز تفاصيل العمل.

قصة مسلسل روج أسود وموضوعه الرئيسي

يدور مسلسل "روج أسود" حول قضايا من داخل محكمة الأسرة المصرية، حيث يعرض 5 قصص حقيقية مستوحاة من الواقع يتناول العمل مشكلات اجتماعية متنوعة تتجاوز القضايا المعتادة مثل الخيانة الزوجية والمشاكل الاقتصادية، ليكشف عن تفاصيل أكثر تعقيدًا ومثيرة للاهتمام من كواليس الحياة الأسرية.

أبطال مسلسل روج أسود عمل وفريق الإنتاج

يشارك في بطولة "روج أسود" مجموعة من النجوم، أبرزهم:

رانيا يوسف،لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، داليا مصطفى، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي، المسلسل من تأليف أيمن سليم، الذي أكد أن العمل كان مشروعًا قيد التطوير لمدة 3 سنوات، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، فيما يتولى الإنتاج ممدوح شاهين.

كواليس تحضير مسلسل روج أسود والتأجيلات الإنتاجية

كشف مؤلف العمل أيمن سليم أن المسلسل كان مطروحًا منذ ثلاث سنوات لكنه لم ينل الموافقة حينها. خلال هذه الفترة، قدّم سليم أعمالًا أخرى، مثل "دائمًا عامر" و"أزمة منتصف العمر". وعاد المنتج لاحقًا للاتفاق على تنفيذ المشروع، ليبدأ التصوير ثم يتوقف لمدة 7 أشهر بسبب عقبات إنتاجية.

وأشار سليم إلى أن فكرة المسلسل استوحيت من واقع محكمة الأسرة، حيث استمد إلهامه من صديق يعمل مستشارًا قانونيًا هناك. وبعد دراسة العديد من القضايا الحقيقية، اختار ست قصص ليتم تحويلها إلى المسلسل، لكن تم الاستغناء عن واحدة لأسباب إنتاجية.

وأضاف أنه يعمل حاليًا على تحويل القصة السادسة إلى مسلسل مستقل من 10 حلقات، مؤكدًا أن كل قصة في "روج أسود" تصلح لتكون عملاً منفردًا، لكن الروح الجماعية تميّز هذا العمل.

موعد عرض مسلسل روج أسود المتوقع

لم يُحدد بعد موعد رسمي لعرض "روج أسود"، ولكن مع اقتراب انتهاء عمليات التصوير والمونتاج، من المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن موعد عرضه على الشاشات، يُنتظر أن يلقى العمل اهتمامًا واسعًا نظرًا لموضوعه الجريء وقصصه الواقعية المستمدة من الحياة اليومية داخل محكمة الأسرة المصرية.

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