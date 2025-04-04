إقالة رئيس كوريا الجنوبية من نصبه بقرار المحكمة الدستورية.. تفاصيل

في خطوة تاريخية مفاجئة، قضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بإقالة الرئيس يون سيوك-يول من منصبه، بعد أن أيدت قرار عزل الرئيس الذي اتخذته الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية في ديسمبر الماضي.

وكان قرار إقالة رئيس كوريا الجنوبية قد جاء نتيجة للاتهامات الموجهة إليه بشأن انتهاك الدستور الكوري وفرضه الأحكام العرفية بشكل غير قانوني.

إقالة رئيس كوريا الجنوبية

ويعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة حول قرار إقالة رئيس كوريا الجنوبية.

التفاصيل القانونية للحكم:

تأكد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بأن الرئيس يون قد خالف القوانين من خلال فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024، وقد تم استخدام هذه الأحكام العرفية لفترة قصيرة تسببت في نشر قوات في مقر الجمعية الوطنية، وكان الهدف من ذلك هو منع النواب من التصويت ضد المرسوم ،ما أصدرت الحكومة أوامر اعتقال بحق بعض الشخصيات السياسية في خطوة اعتبرتها المحكمة غير دستورية.

وفي قرار تاريخي، أعلن القائم بأعمال رئيس المحكمة، مون هيونج-بيه، أن حكم المحكمة قد دخل حيز التنفيذ فورًا، مما يعني أن الرئيس يون أصبح غير قادر على شغل منصب الرئاسة بعد الآن.

الانتخابات الرئاسية المبكرة:

نتيجة لهذا القرار، ستجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة للرئيس المعزول. ومن المتوقع أن تُجرى هذه الانتخابات في غضون 60 يومًا من تاريخ الحكم، ويُرجح أن تكون يوم 3 يونيو 2025، ويشير العديد من الخبراء إلى أن هذه الانتخابات ستكون حاسمة في تحديد مسار المستقبل السياسي للبلاد بعد الأزمة القانونية والدستورية التي أثارها الرئيس المعزول.

ردود الأفعال السياسية:

تسيطر المعارضة الكورية الجنوبية على الجمعية الوطنية، وهي التي كانت قد اتخذت خطوة عزل الرئيس في ديسمبر 2024، ورغم أن هذا القرار قد نال تأييدًا كبيرًا من بعض الأوساط السياسية، إلا أن هناك البعض من مؤيدي الرئيس المعزول الذين يعترضون على هذا الحكم ويعتبرونه خطوة غير عادلة.

ويمثل قرار المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سيوك-يول نقطة تحول حاسمة في السياسة الكورية الجنوبية، حيث يشكل سابقة قانونية في تاريخ البلاد، والانتخابات الرئاسية المبكرة ستُعد اختبارًا مهمًا للديمقراطية الكورية الجنوبية في الفترة المقبلة، حيث يتطلع المواطنون إلى استقرار سياسي يعزز من قدرات البلاد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

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