بعد فرض رسوم جمركية أمريكية.. كندا ترد بالمثل وتتوعد بالمزيد

رسوم جمركية.. خطوة تعكس تصاعد التوتر بين أوتاوا وواشنطن، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن مجموعة من الإجراءات المضادة ردًا على رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا السياسات التجارية الأمريكية بأنها تهديد للنظام الاقتصادي العالمي.

إجراءات كندية مضادة للرسوم الأمريكية



أكد كارني خلال مؤتمر صحفي أن كندا ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على المركبات المستوردة من الولايات المتحدة، شريطة أن تكون غير ملتزمة باتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (USMCA).

و أوضح أن هذه الرسوم لن تشمل قطع غيار السيارات، ولن تؤثر على مكونات المركبات القادمة من المكسيك، لتجنب أي اضطراب إضافي في سلاسل التوريد.

رسوم جمركية بأمريكا

وأضاف أن كندا لن تتراجع عن الرسوم الجمركية التي فرضتها سابقًا ردًا على السياسات التجارية الحمائية لواشنطن.

تحذير من تأثيرات رسوم جمركية جديدة بأمريكا



أعرب رئيس الوزراء الكندي عن قلقه العميق من أن الإجراءات الأمريكية قد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية قد تحتاج إلى وقت طويل لمراجعة سياساتها، رغم أن الضرر سيكون واضحًا على المستهلكين والاقتصاد العالمي.

وقال كارني:"بسبب السياسات الحمائية التي تنتهجها واشنطن، نشهد انهيارًا في النظام التجاري الذي استمر لأكثر من ثمانية عقود، حيث كانت الولايات المتحدة في طليعة الاقتصاد العالمي، تقود بتحالفات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل هذه مأساة حقيقية."

ردود فعل عالمية حول رسوم جمركيةجديدة بالولايات المتحدة



تسبب إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة في اضطرابات حادة بالأسواق المالية، حيث فرضت الولايات المتحدة ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع وارداتها، بالإضافة إلى رسوم أعلى على بعض الدول، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول عالية المخاطر خوفًا من تداعيات هذه القرارات.

من المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة التجارية إلى مزيد من التوتر بين كندا والولايات المتحدة، وسط تحذيرات من أن استمرار السياسات الحمائية سيؤثر سلبًا على التجارة العالمية، ويهدد استقرار الأسواق الدولية.



اقرأ أيضا

ديلي ميل : ترامب قد يحكم الولايات المتحدة حتى التسعين من عمره

ترامب يصف فرض الرسوم الجمركية بـ مرحلة الشفاء ويؤكد: أمريكا ستعود أقوى

