قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.. اعرف حقوق الورثة في الاستمرار

قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من القوانين التي أثارت الكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بمسألة وفاة المستأجر، وتنظم هذه القوانين العلاقة بين المالك والمستأجر، ولكن هناك بعض الجوانب القانونية التي يجب أن يعرفها الجميع في حالة وفاة المستأجر.

ويعرض لكم الموجز تفاصيل قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.

قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر

ينص قانون الإيجار القديم في مصر على أن المستأجر في حالة وفاته لا يُلغى عقد الإيجار تلقائيًا، بل يمكن للمستأجرين الذين كانوا يقيمون معه، سواء كانوا من أفراد الأسرة (مثل الزوجة أو الأبناء)، الاستمرار في السكن في الوحدة الإيجارية.

الورثة وأحقية الاستمرار في الإيجار

بعد وفاة المستأجر، يصبح ورثته (الزوجة والأبناء أو أي شخص آخر مذكور في الوصية أو مستندات قانونية) هم الذين يُعتبرون "مستأجرين أصليين" وفقًا للقانون، ويعني هذا أن الورثة يحق لهم الاستمرار في السكن بنفس شروط عقد الإيجار القديم، بشرط أن تكون الوحدة السكنية تستخدم في نفس الغرض الذي كانت تستخدم من أجله من قبل المستأجر المتوفى.

المستأجرين من الدرجة الأولى (الأسرة المباشرة)

الزوجة: لها الحق في الاستمرار في السكن إذا كانت تعيش مع المتوفى.

الأبناء القصر: يحق لهم الاستمرار في السكن حتى بلوغهم سن الرشد.

الأبناء البالغون: لهم الحق في الاستمرار في السكن إذا كانوا يعتمدون على المتوفى وكانوا يعيشون معه في ذات المسكن.

الوالدان: إذا كان المستأجر هو المعيل الوحيد للوالدين، فإن الوالدين يمكنهم الاستمرار في السكن.

حالات استثناء في قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر

قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.. إذا كان المستأجر قد ترك عقدًا محددًا بمدة، أو إذا كان المستأجر قد غير الغرض من الوحدة السكنية، يمكن أن يتم مراجعة الحق في استمرار الإيجار، أيضًا، إذا كانت الوحدة السكنية أصبحت بحاجة لتغيير عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، يحق للمالك طلب زيادة في الإيجار أو حتى إنهاء عقد الإيجار.

كيفية انتقال العقد بعد الوفاة

تنتقل حقوق الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى الورثة بشرط أن تكون الوحدة السكنية تابعة لتلك الأسرة، ولا يجوز للمالك إلغاء العقد إلا إذا ثبت عدم استخدام الوحدة في نفس الغرض أو إذا كانت هناك مخالفات في شروط الإيجار.

زيادة الإيجار بعد الوفاة

إذا قرر الورثة الاستمرار في عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، فيجدر بالذكر أن المالك قد يطلب زيادة في قيمة الإيجار، خاصة في حالة القوانين التي تسمح بزيادة الإيجار بناءً على معدلات السوق أو قيمة الوحدة.

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