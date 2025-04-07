مجدي الهواري يثير الجدل برسالة غامضة: لا تعادي الجمهور

أثار المخرج المصري مجدي الهواري جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وجه من خلالها نصيحة حادة لأحد الفنانين دون الإفصاح عن اسمه. وكتب الهواري قائلاً:

"نصيحة يا نجم.. لا تعادي الجمهور في تصريحاتك، فالعواقب وخيمة، والخسائر فادحة." ويكشف الموجز التفاصيل.

الجمهور يظن أنه يقصد ياسين السقا

المنشور الذي بدا عامًا أثار تفاعلاً واسعًا وتكهنات حول المقصود به، حيث ربط بعض المتابعين بين هذه الكلمات وبين تصريحات للفنان الشاب ياسين السقا، نجل النجم أحمد السقا. غير أن مجدي الهواري لم يتأخر في الرد على تلك التكهنات، حيث كتب في منشور لاحق:

"عيب يا جماعة، أرجوكم.. ياسين السقا ابني وابن أخويا، وأنا عمري ما أقصد حد من أهل بيتي."

توضيح وتأكيد على دعم المواهب الشابة

في إطار رده، أكد الهواري دعمه لياسين السقا، موضحًا أن الشاب لا يزال في بداية مشواره الفني، وقال:

"الولد لسه في بداية حياته الفنية، ومحدش فينا اتولد عملاق. واحدة واحدة، وبعدين نحكم. حقكم عليّ أنا لو حد زعلكم، امسحوها فيا."

كما أضاف أن الرسالة وصلت بالفعل إلى المعني بها، دون أن يحدد هويته، ما زاد من غموض الموقف.

الهواري: الفيشاوي سيتجاوز أزمته النفسية

وفي سياق منفصل، تطرق مجدي الهواري للحديث عن الفنان أحمد الفيشاوي، مشيرًا إلى أنه يمر بمرحلة عمرية ونفسية صعبة قد يكون تعرض خلالها لصدمات نفسية أثرت على مسيرته.

وقال الهواري:

"الإصابات النفسية قد تتحول إلى تروما أو صدمة، وممكن أحمد يكون مر بأكثر من إصابة نفسية وصلته للحالة دي. لكن مش معنى كده إنه هيكمل كده، هيجي وقت ويفوق لنفسه ولموهبته."

الجمهور بين التأييد والتساؤلات

تفاعل الجمهور مع تصريحات الهواري بانقسام واضح، حيث أيد البعض موقفه باعتباره نصيحة عامة موجهة للفنانين الشباب، بينما رأى آخرون أن التلميح دون التصريح يفتح باب البلبلة والتأويلات التي قد تضر بعدد من النجوم.

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