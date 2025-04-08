حكم ترك الأم حضانة أولادها بعد الطلاق بسبب الزواج مرة أخرى حسب الأزهر

تُعد مسألة الحضانة من أكثر القضايا الحساسة التي تشغل بال المجتمع، خاصة في حالات الطلاق بين الزوجين ،وعندما يتحدث الأمر عن حقوق الأطفال بعد الطلاق، فإن الحضانة هي أحد أبرز الحقوق التي يوليها القانون والدين أهمية كبيرة، حيث يكون الطفل في حاجة إلى رعاية واهتمام من طرف الأبوين، ومع ذلك، يثار السؤال حول حكم ترك الأم المطلقة حضانة أولادها في حال رغبت في الزواج مرة أخرى، وهو ما أتى الرد عليه من دار الإفتاء المصرية.

ويعرض لكم الموجز حكم ترك الأم المطلقة حضانة أولادها للزواج مرة أخرى.. الأزهر للفتوى يوضح.

حكم الشرع في ترك الحضانة بسبب الزواج:

في فتوى رسمية، أوضح مركز الأزهر للفتوى أن الزواج مرة أخرى لا يعد سببًا مشروعًا لفقدان الأم لحضانة أولادها، وأن حقوق الأطفال في الحضانة تظل قائمة بغض النظر عن وضع الأم الاجتماعي، وأكدت الفتوى أن الأم هي الأحق بالحضانة في حال الطلاق، حتى وإن تزوجت مرة أخرى، وذلك طالما كانت قادرة على تلبية احتياجات الأطفال ورعايتهم بشكل جيد.

تفاصيل الفتوى:

حسب الشريعة الإسلامية، يُعطى الحق في الحضانة للأم في حالات الطلاق طالما كانت الأم قادرة على رعاية أولادها، وذلك بما يتوافق مع مصلحة الطفل الفضلى، وقالت الفتوى إن الزواج لا يؤثر على هذه المسؤولية طالما أن الزوج الجديد للأم لا يشكل خطرًا أو ضررًا على الأطفال، وأضافت الفتوى أنه إذا كانت الأم قد تزوجت وكان زواجها يؤثر سلبًا على رعاية أطفالها أو يشكل خطرًا عليهم، فإن ذلك قد يستدعي تغيير الحضانة لصالح طرف آخر.

أهمية مصلحة الطفل:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن مصلحة الطفل تأتي في المقام الأول عند اتخاذ أي قرار بشأن الحضانة. وبالتالي، إذا كانت الأم قادرة على تربية أطفالها في بيئة مستقرة وآمنة بعد الزواج، فإن ذلك يكون محط احترام ،أما إذا كان الزواج الجديد يشكل خطرًا على رعاية الأطفال أو أن الأم قد تعجز عن تلبية احتياجاتهم بشكل كافٍ، فحينئذ يمكن للجهات المعنية اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على مصلحة الطفل الفضلى.

وتظل الحضانة في يد الأم بعد الطلاق طالما كانت قادرة على تلبية احتياجات الأطفال والاعتناء بهم. ولا يعد الزواج مرة أخرى سببًا لفقدان الأم لحقها في الحضانة، بشرط ألا يؤثر ذلك سلبًا على الأطفال، ويبقى القرار النهائي متعلقًا بمصلحة الطفل الفضلى، وهي التي يجب أن تكون معيارًا أساسيًا في كل قرار.

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