الإفتاء تحسم الجدل حول حكم صوم من أفطر ناسيًا في قضاء رمضان

حكم صوم من أفطر ناسيًا.. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين جاء فيه: "ما حكم صوم من أفطر ناسيًا في صيام القضاء؟ فقد نويت قضاء ما عليّ من أيام رمضان، وأصبحت صائمة بالفعل، لكني أكلت ناسية، فهل صومي صحيح؟".

حكم الإفطار نسيانًا في صيام القضاء

أكدت دار الإفتاء أن من كمال رحمة الله تعالى بعباده أن رفع عنهم المؤاخذة في حالات الخطأ والنسيان، استنادًا لحديث النبي ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".

دار الإفتاء المصرية

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من أفطر ناسيًا في صيامه، سواء كان صوم فرض أو نفل، فإن صيامه صحيح ولا يلزمه قضاء ولا كفارة. واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث صحيحة، منها حديث النبي ﷺ: "إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ".

أقوال العلماء من المذاهب الثلاثة في حكم الإفطار ناسيًا

واستندت الإفتاء إلى أقول العلماء في هذه المسـألة، حيث قال الإمام السرخسي الحنفي: "من أكل أو شرب ناسيًا في صومه لم يفطر، والنفل والفرض فيه سواء".

الصيام

وقال الإمام النووي الشافعي: "مذهبنا أنه لا يُفطر بشيء من المنافيات ناسيًا للصوم".

وقال ابن قدامة الحنبلي: "من فعل ذلك ناسيًا فهو على صومه، ولا قضاء عليه".

مذهب المالكية في الإفطار نسيانًا في صيام القضاء

أما المالكية، فذهبوا إلى أن من أفطر في صيام الفرض، سواء كان ناسيًا أو متعمدًا، فعليه القضاء. ونقل الإمام مالك في الموطأ: "من أكل أو شرب في رمضان، ساهيًا أو ناسيًا، فعليه قضاء".

وقد اختلف فقهاء المالكية في حالة الإفطار نسيانًا أثناء قضاء رمضان، هل يلزمه قضاء القضاء، أي يومان، أم يكفيه يوم واحد فقط؟ ونقل خليل بن إسحاق هذا الخلاف في "المختصر"، وعلّق عليه النفراوي موضحًا القولين.

كما ذكر القاضي أبو بكر ابن العربي أن حديث النبي ﷺ يدل على نفي الإثم، لكن لا يمنع وجوب القضاء، لأن الصورة الحقيقية للصوم زالت بالأكل.

وانتهت الدار في فتواها إلى أن جمهور العلماء يرون أن من أفطر ناسيًا، سواء في صيام القضاء أو التطوع أو رمضان، فليُتِم صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة، وإن كان قضاء ذلك اليوم خروجًا من الخلاف أولى وأحوط.

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