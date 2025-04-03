حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ.. هل يعتبر الطلاق صحيحًا؟

حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ.. التوقيع على الطلاق دون لفظ هو موضوع يثير الكثير من التساؤلات بين الأزواج والمتخصصين في الشأن القانوني والديني.

ويعرض موقع الموجز فيما يلي حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ الصريح، وهل يعد ذلك الطلاق ساريًا أم لا، كما سنناقش في هذا السياق الآراء الشرعية والقانونية، مع توضيح تأثير هذه الحالة على حقوق الطرفين وما يترتب عليها من تداعيات قانونية ودينية.

حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ

حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بشأن سؤال ورد إليها يتعلق بحالة طلاق تمَّ في حضور المأذون الشرعي، حيث قام الزوج بالتوقيع على وثيقة الطلاق دون أن ينطق بلفظ الطلاق، وسط مشاعر الغضب الشديد بعد شجار مع زوجته. وتساءل الزوج عن حكم هذه الواقعة ومدى صحة الطلاق في هذه الحالة.

وفي ردها، أكدت دار الإفتاء أنَّ الطلاق في الإسلام من الأفعال التي تتم باستخدام لفظ صريح، وإذا تمَّ التوقيع على وثيقة الطلاق دون إتمام اللفظ، فإنَّ ذلك لا يعد طلاقًا شرعيًا، واعتبرت دار الإفتاء أنَّ التوقيع على الورقة دون لفظ الطلاق لا يترتب عليه حدوث الطلاق الشرعي، بل يجب أن يكون اللفظ جزءًا من عملية الإقرار بالطلاق.

حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ

ما حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ؟

وأضافت دار الإفتاء أنَّ إشهاد الطلاق الذي يتم في مكتب المأذون الشرعي لا يكون معتبرًا إلا إذا كانت الوثيقة الموقعة تتضمن إقرارًا شرعيًا رسميًا، بما في ذلك ملء جميع البيانات اللازمة، وتوقيع المأذون وتوثيق الوثيقة بالشكل الرسمي الذي يضمن صحة الطلاق، في هذه الحالة، إذا كانت الوثيقة لم تُملأ بعد ولم يتحدث الزوج بلفظ الطلاق، فإنَّ الوثيقة لا يمكن اعتبارها إقرارًا رسميًا بالطلاق، ويحق للزوج طلب إلغاء الطلاق وفقًا للإجراءات القانونية.

وأكدت دار الإفتاء أنَّ الطلاق لا يكون نافذًا إلا إذا تحقق الشرطين: اللفظ الصحيح والإقرار الرسمي الذي يتضمن كافة البيانات اللازمة التي تثبت وقوع الطلاق، وأوضحت أنه لا يمكن تعديل أو إلغاء الطلاق إلا في حالة وجود خطأ مادي أو إكراه مادي، مشيرة إلى ضرورة احترام الوثائق الرسمية للمطلقين والتي تمَّ استخراجها وفقًا للإجراءات الشرعية والقانونية.

حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ

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