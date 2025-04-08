رابط تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية للحصول على الخدمات الحكومية

يتساءل العديد من المواطنين في مصر عن كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية لعام 2025، التي توفر لهم الوصول إلى عدد كبير من الخدمات الحكومية الرقمية.

وتُعرف بوابة مصر الرقمية بأنها البوابة الرئيسية التي توفر للمواطنين الوصول إلى مجموعة من الخدمات الحكومية بشكل رقمي وميسر، وذلك في إطار عملية التحول الرقمي التي تشهدها الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بوابة مصر الرقمية

ويعرض الموجز، كيفية استخدام بوابة مصر الرقمية، للحصول على الخدمات دون الذهاب الى المصالح والهيئات الحكومية.

بوابة مصر الرقمية

رابط تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية

يمكنك التسجيل في منصة مصر الرقمية من خلال الرابط المخصص لذلك عبر الموقع الإلكتروني (اضغط هنا).

ستحتاج إلى إدخال رقم الهوية القومية ورقم الهاتف المحمول الخاص بك، حيث ستتلقى رسالة تحتوي على كود مكون من 6 أرقام.

قم بإدخال الكود المرسل لك على هاتفك لتأكيد التسجيل.

بعد ذلك، اختر كلمة مرور جديدة وكرر كتابتها، ثم قم بإدخال عنوان بريدك الإلكتروني.

باتباع هذه الخطوات، ستكون قد أنشأت حسابًا على منصة مصر الرقمية، ويمكنك البدء في الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها المنصة بطريقة سهلة وآمنة.

خدمات بوابة مصر الرقمية

توفر منصة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات التي تشمل:

توثيق الوثائق والشهادات.

خدمات الشهر العقاري.

خدمات التموين.

الضرائب العقارية.

قضايا المحاكم.

السجل التجاري.

خدمات الأحوال المدنية.

التأمين الاجتماعي.

خدمات المركبات.

رخص القيادة.

تحميل تطبيق الخدمات الرقمية

يمكن للمستخدمين تحميل تطبيق "الخدمات الرقمية" على هواتفهم للاستفادة من خدمات منصة مصر الرقمية، ولتسجيل الدخول إلى التطبيق، سيحتاج المستخدمين إلى الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسمهم.

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