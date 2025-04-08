روسيا تدمـ ـر 23 مسيرة أوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلجورود الروسيتين

كشفت دولة روسيا عن تطورات حـ ـربها مع أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، وأعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تمكنت من تدمـ ـير عدد من المسيرات الأوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلجورود الروسيتين، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

تطورات الحـ ـرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمـ ـرت 23 مسيرة أوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلجورود الروسيتين.

في نفس الصدد، أكدت مصادر عسكرية في روسيا، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك.

رئيس روسيا

روسيا: تدمـ ـير 23 طائرة مسيرة أوكرانية

وقالت دولة روسيا إنه خلال الليلة الماضية تم تدمـ ـير 23 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أثناء مناوبتها.

وأضافت روسيا أنه تم إسقاط 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

القوات الروسية تتقدم في مقاطعة كورسك

من ناحية ثانية، أعلن مصدر في مجموعة قوات "الشمال" في روسيا عن تقدم القوات الروسية في مقاطعة كورسك، حيث تم إغلاق طرق تحرك القوات الأوكرانية قرب بلدة جورنال من الشمال والشرق.

وقال المصدر: "تتقدم وحدات الاقتـ ـحام من الفوج 22 في الفيلق 44 الروسي، برفقة وحدات من مشاة البحرية، على طول النهر باتجاه دير بيلوجورسكي حيث تخوض عمليات قـ ـتالية، وقد اقتربت من بلدة غورنال، وأصبحت البلدة الآن محاصرة من الشمال والشرق بشكل فعلي".

المدفعية الروسية تدك نقاط إطـ ـلاق النـ ـار للقوات الأوكرانية

وأكد المصدر، أنه على الرغم من المقاومة القوية، إلا أن المدفعية الروسية تدك نقاط إطـ ـلاق النـ ـار للقوات الأوكرانية، ويتقدم المشاة إلى الأمام، ولا يتركون للعدو أي فرصة للتمركز والتحصن.

الجيش الروسي يشن هجـ ـوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك

وشن الجيش الروسي في أوائل شهر مارس هجـ ـوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك حيث توغلت القوات الأوكرانية، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ووفق حسابات وكالة "ريا نوفوستي" استنادا إلى أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع في روسيا، فقد حرر الجيش الروسي أكثر من 30 بلدة وقرية ومدينة، بما في ذلك سودجا.

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