شهيرة لابنها عمرو محمود ياسين: أنت فخر ليا ووالدك الراحل يشعر بك وبنجاحك

أعربت الفنانة القديرة شهيرة عن فخرها الكبير بابنها الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، وذلك عقب النجاح اللافت الذي حققه مسلسل «وتقابل حبيب». ويكشف الموجز التفاصيل في السطور التالية.

ونشرت شهيرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك رسالة مؤثرة قالت فيها:

"حبيبي يا عمرو، ربنا يخليك ليا يا رب.. يا مشرفني ورافع راسي، زمان أبوك حاسس بيك وبنجاحك اللي يفرّح. يكفيني فخرًا إن الناس بتقول تسلم تربيتك أنت وأبوك.. الأخلاق أولاً، وحين تُضاف إلى الإنتاج الفني، تكون النتيجة إبداعًا يرضي الله والمجتمع."

وأضافت: "اتعلمت في المعهد إننا نقدم للناس ما ينفعهم في حياتهم، ويكون ممتزجًا بالترفيه الراقي، والحمد لله أنت امتلكت تلك الخلطة. ربنا يوفقك دايمًا ويبارك فيك وفي خطواتك القادمة."

عمرو محمود ياسين: "المركز الثالث على Watch It إنجاز كبير بفضل العرض المزدوج"

من جانبه، عبّر الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عن سعادته الكبيرة بتصدر مسلسل «وتقابل حبيب» نسب المشاهدة، حيث نشر عبر حسابه على فيسبوك قائلاً:

"سعيد جدًا إن مسلسل «وتقابل حبيب» حصل على المركز الثالث في قائمة منصة Watch It، وده في حد ذاته إنجاز كبير، خاصة إن المسلسل كان بيتعرض على منصتين في نفس الوقت وهما Watch It وShahid."

وتابع: "النجاح موزع بين المنصتين، وده معناه إن عدد المشاهدين الكليين يوازي فعليًا المركز الأول، ودي نتيجة مشرفة."

ياسمين عبد العزيز: "نجاحنا جاء من محتوى راقٍ يليق بالجمهور"

وفي تعليق منها على النجاح الجماهيري الذي حققه المسلسل، وجّهت النجمة ياسمين عبد العزيز رسالة إلى جمهورها عبر فيسبوك، مؤكدة سعادتها الكبيرة، خاصة بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد العوضي.

وقالت: "سعيدة جدًا بالنجاح الكبير لمسلسلنا، والحمد لله إنه جاي من خلال محتوى بعيد تمامًا عن الإسفاف والبلطجة، وكل ما يجرح العين أو الأذن. إحنا كفنانين دورنا نرتقي بذوق الناس، مش نشارك في انحداره. والحقيقة إن عندنا جمهور واعي، قادر يفرق، ويختار، وبيساند الفن الراقي بكل حب وثقة."

أبطال وإنتاج مسلسل "وتقابل حبيب"

يُذكر أن مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري. ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

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