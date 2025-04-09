خديجة ابنة الفنانة حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا بدعوة للفتيات لارتداء الحجاب

أحدثت خديجة، ابنة الفنانة حلا شيحة، حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت تعليقًا عبر حسابها على إنستجرام تشجع فيه الفتيات على ارتداء الحجاب. وروت خديجة تجربتها الشخصية مع الحجاب، مؤكدة أنها تشعر بسعادة كبيرة بارتدائه، كما أعربت عن التزامها بالصلاة. ولم تكتفِ بمشاركة تجربتها فقط، بل دعت المتابعات من خلال حساباتها على إنستجرام ويوتيوب إلى اتخاذ نفس الخطوة والتقرب إلى الله. ويرصد الموجز التفاصيل.

عودة حلا شيحة بالحجاب: "السعادة مع الله وحده"

ظهرت الفنانة حلا شيحة في أحدث صورها على إنستجرام وهي ترتدي الحجاب مجددًا، لتبعث برسالة روحانية لمتابعيها، حيث كتبت: "معك ربي السعادة ولا أحد سواك، فليقل من أراد ما أراد، فلا يفهم الخبايا إلا رب سميع قريب، أما البشر فليسوا إلا بشرا، أما أنت يا ربي الملك القدوس السلام الرحمن الرحيم"، مشيرة إلى أن السعادة الحقيقية لا تكون إلا بقرب الله.

ستوري ابنة حلا شيحة

بودكاست جديد بعد رمضان: حلا تشارك رحلتها مع الجمهور

فاجأت حلا جمهورها بالكشف عن نيتها إطلاق بودكاست خاص بها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الهدف منه هو مشاركة تجربتها الشخصية مع المستمعين. وقالت: "إن شاء الله بعد رمضان هعمل Podcast أتكلم فيه عن تجربتي، لأن أكيد شبه ناس كتير". ورغم أنها لم توضح تفاصيل كثيرة عن المحتوى، إلا أنها لمحت إلى أنه سيتناول مراحل مهمة من حياتها، وهو ما أثار فضول المتابعين الذين أبدوا حماسهم لمعرفة المزيد.

حلا شيحة والجدل المستمر: خطواتها تحت المجهر دائمًا

لطالما كانت حلا شيحة من الشخصيات التي تثير الجدل في الوسط الفني، نظرًا للتغيرات المتعددة في مسارها الفني والشخصي. قرارها الأخير بإطلاق بودكاست يعكس رغبتها في الحديث بصدق وعمق عن مراحل التحول التي مرت بها، ومحاولة لتقديم نظرة أوضح لجمهورها حول ما تعيشه وتؤمن به.

رؤيا قلبت حياتها رأسًا على عقب: لحظة تحول في سن الـ23

كشفت حلا شيحة عن لحظة فارقة في حياتها، حيث روت أنها عندما كانت في سن الثالثة والعشرين، رأت رؤيا عن يوم القيامة، دفعتها لقراءة القرآن للمرة الأولى. وأوضحت أن تلك اللحظة شكلت بداية لرحلتها الروحية، مؤكدة: "كل شيء في القرآن واضح كوضوح الشمس"، كما شددت على شعورها بالمسؤولية تجاه ما يحدث في العالم، مضيفة: "كل الأحداث اللي حوالينا خلتني أحس إن كلنا عندنا مسئولية، وأول مسئولية إننا نصلح نفسنا الأول".

"إمبراطورية م": آخر ظهور فني لحلا قبل الغياب

على الصعيد الفني، كان آخر أعمال حلا شيحة قبل ابتعادها عن الساحة، هو مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية م"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024. وشاركها البطولة نخبة من النجوم، أبرزهم خالد النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، وعمر زهران.



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