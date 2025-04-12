الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يدفع بتعزيزات في مناطق بـ الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية وذلك وسط تعزيزات عسـ ـكرية غير مسبوقة، وينشر "الموجز" التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

ومن جانبها، أفادت مصادر فلسطينية بانسحاب قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي من قرية ياصيد شمال نابلس بـ الضفة الغربية بعد اعتـ ـقال فلسطيني وزوجته من منزل محاصر، موازاة مع اقتـ ـحام الاحتـ ـلال عددًا من البلدات.

قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

ودفعت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بتعزيزات عسـ ـكرية برفقة جرافة صوب القرية، وسُمعت أصوات انفـ ـجارات في القرية بالتزامن مع حصار المنزل، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا.

حملة اعتقالات

من جهة أخرى، أفادت مصادر بأن قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي اقتـ ـحمت مخيم الأمعري شمال مدينة البيرة، كما اقتـ ـحمت قوات خاصة إسرائـ ـيلية منطقة شارع المطار في حي كفر عقب شمالي القدس.

قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي تقتحم مدينتي بيت لحم ونابلس

وقبل ذلك، اقتحمت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي مدينتي بيت لحم ونابلس وبلدة إذنا غربي الخليل في الضفة الغربية.

واستهدفت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي منازل تعود لأسرى من المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت ضمن صفقة التبادل، حيث اعتدى جنود الاحتـ ـلال على الفلسطينيين وحـ ـطموا محتويات المنازل ومعدات استقبال الأسرى داخل منازل ذويهم.

وحسب مصادر محلية، اقتـ ـحمت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي منطقتي جبل جوهر والكسارة، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وسط مواجهات واعتـ ـداءات استهدفت الفلسطينيين.

استشهاد 51 فلسطيني في الضفة الغربية

وفي السياق ذاته، أفادت الأمم المتحدة، بأن الحملة العسـ ـكرية التي شنتها قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي تسببت في استشهاد 51 فلسطينيًا على الأقل ونزوح 40 ألفا، في حين قُـ ـتل 3 جنود إسرائـ ـيليين في الفترة ذاتها.

وأعربت المنظمة الأممية عن استمرار قلقها إزاء تواصل الهـ ـجمات الإسرائـ ـيلية شمال الضفة الغربية المحتلة للشهر الثاني.

واضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين لمغادرة منازلهم في مخيمات للاجئين، وجرى هدم منازل وبنية تحتية.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي ينشر 3 كتائب لتعزيز قواته في الضفة الغربية

وكان جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي قد قال إنه أمر بنشر 3 كتائب لتعزيز قواته في الضفة الغربية عقب انفـ ـجار العبوات الناسفة في حافلات جنوب تل أبيب.

وقالت الشرطة -في بيانها- إن العبوات الناسفة كانت مزودة بساعات توقيت وليست عبوات عسكرية نظامية، مشيرة إلى أنه لا يمكنها تأكيد متى تم التخطيط للتفجيرات.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائـ ـيل دخلت ما وصفها بـ "معاقل الإرهـ ـاب" وتمكنت من هدم شوارع ومنازل يستخدمها المسـ ـلحون لإلحاق الأذى بالإسرائـ ـيليين.

وأضاف نتنياهو، خلال جولة بمخيم طولكرم، أن إسرائـ ـيل عززت قواتها في الضفة الغربية وبدأت عمليات إضافية.

اقرأ أيضًا

خطة إسرائـ ـيل لتسـ ـيلح عملياتها العسـكرية في الضفة الغربية بـ الدبـ ـابات

خاص: إسرائيل تسعى لتفريغ الضفة من سكانها وفق خطط مدروسة