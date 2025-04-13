بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق ليفربول ضد وست هام ، والتي تجمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام

يسعي فريق ليفربول للفوز أمام نظيره فريق وست هام في رحلة تعزيز موقعه بصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 63 نقطة ويحتل وست هام المركز الـ 16 برصيد 35 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول و وست هام

مشاهدة ماتش ليفربول و وست هام

تنطلق مباراة ليفربول ضد وست هام عصر اليوم الأحد، 13 ابريل في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

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بث مباشر ماتش ليفربول ضد وست هام في بطولة الدوري الإنجليزي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة ليفربول ضد وست هام، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة ليفربول ضد وست هام

الان ماتش ليفربول ضد وست هام

يتم نقل قمة فريق ليفربول ضد وست هام، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما عصر اليوم الأحد 13 ابريل الجاري عبر قناة بين سبورت 1.

ليفربول ضد وست هام

تشكيل ليفربول ضد وست هام

شاهد ماتش ليفربول ضد وست هام

شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام

من المنتظر أن يشهد تشكيل ليفربول المتوقع ضد نظيره فريق وست هام الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

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