جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-4-2025 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 13 إبريل من عام 2025، في مختلف البطولات، والقنوات الناقلة لها، وهذا ما يستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مبارايت اليوم الأحد 13-4-2025 كالآتي..

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

-المصري ضد بتروجيت / الرابعة مساء.

-الزمالك ضد حرس الحدود / السابعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم..

-إيسويتش تاون ضد تشيلسي / الثالثة مساء.

-ليفربول ضد وست هام يونايتد / الثالثة مساء.

-ولفرهامبتون ضد توتنهام هوستبر /الثالثة مساء.

-نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد / الخامسة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-جيرونا ضد أوساسونا / الثانية مساء.

-ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد / الرابعة والربع مساء.

-ريال بيتيس ضد فياريال / السادسة والنصف مساء.

-أتلتيك بلباو ضد رايو فاليكانو / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-بولونيا ضد أتالانتا / الثانية عشر والنصف مساء.

-فيورنتينا ضد بارما / الثالثة مساء.

-هيلاس فيورنا ضد جنوي / الثالثة مساء.

-تورينو ضد كومو / السادسة مساء.

-لاتسيو ضد روما / التاسعة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإلماني اليوم

-شتوتجارت ضد فيردر بريمن / الثالثة والنصف مساء.

-آينتراخت فرانكفورت ضد هايدينهايم / الخامسة والنصف سماء .

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

-بريست ضد سانت إيتيان /الثالثة مساء.

-مونلييه ضد آنجيه / الخامسة والربع مساء.

-لو هافر ضد ستاد رين / الخماسة والربع مساء.

-أوليمبك ليون ضد أوكسير / التاسعة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الهولندي اليوم

-أوتريخت ضد جرونينجن / الثانية عشر والربع مساء.

-هيراكلس ضد آى زى ألكمار / الثانية والنصف مساء.

-زفوله ضد تفينتي / الثانية والنصف مساء.

-فيلام2 ضد أياكس / الخامسة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

-قيصري سبور ضد قاسم باشا / الثالثة مساء.

-غازي عنتاب ضد هاتاي سبور / الثالثة مساء.

-طرابزون سبور ضد ريزه سبور / السادسة مساء.

-سيفاس سبور ضد فناربخشة / السادسة مساء.

مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم

-الاتحاد الرياضي بتطاوين ضد الاتحاد المنستيري / الثالثة والنصف مساء.

-الترجي التونسي ضد قوافل قفصه / الثالثة والنصف مساء.

-المستقبل الرياضي بسليمان ضد الأولمبي الباجي / الثالثة والنصف مساء.

-البنزرتي ضد الشبيبة الرياضية بالعمران / الثالثة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم

-إستريلا ضد فارنسي / الرابعة والنصف مساء.

-بنفيكا ضد آوريكا / السابعة مساء.

-سبورتينغ براجا ضد اي في سي / السابعة مساء.

-موريرنسي ضد ريو أفي / التاسعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

-حسنية أغادير ضد نهضة بركان / الخامسة مساء.

-الأتحاد التوركي ضد الجيش الملكي / السابعة مساء.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566.

-الاستقطاب عمودي.

-معدل الترميز 27500 .

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

-التردد 11054.

- الاستقطاب- أفقي.

-معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم

وتذاع مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت، والتي يأتي ترددها على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: «V».

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

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