جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 12-4-2025 والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 12 إبريل الجاري، في مختلف الدوريات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي..

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

-فاركو ضد سيراميكا كليوباترا / الرابعة مساء.

الأهلي ضد بيراميدز / السابعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس/ الواحدة والنصف مساء.

-برايتون ضد ليستر سيتي / الرابعة مساء.

-نوتينجهام فورست ضد إيفرتون / الرابعة مساء.

-ساوثهامبتون ضد أستون فيلا / الرابعة مساء.

-برينتفورد ضد آرسنال / السادسة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-ريال سوسيداد ضد ريال مايوركا / الثانية مساء.

-خيتافي ضد لاس بالماس / الرابعة والربع مساء.

-سيلتا فيجو ضد إسبانيول / السادسة والنصف مساء.

-ليجانيس ضد برسلونة / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-مونزا ضد فينيتسيا / الثالثة مساء.

-إنتر ميلان ضد كالياري / السادسة مساء.

-ليتشي ضد يوفنتوس / التاسعة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

-يونيون برلين ضد باير ليفركوزن /الثالثة والنصف مساء.

-هوفنهام ضد ماينز / الثالثة والنصف مساء.

-بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فرايبورج / الثالثة والنصف مساء.

-بوخوم ضد أوجسبورج / الثالثة والنصف مساء.

-سانت باولي ضد هولشتاين كيل / الثالثة والنصف مساء.

-بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ / السادسة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

-الخليج ضد الفتح / الخامسة والنصف وخمسة. مساء.

-القادسية السعودي ضد الفيحاء / السادسة مساء.

-الرياض ضد النصر السعودي / الثامنية مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

-أولميبك مارسيليا ضد موناكو / الخامسة مساء.

-تولوز ضد ليل الفرنسي / السابعة مساء.

-ستراسبورج ضد نيس / التاسعة والخمس مساء.

مواعيد مباريات دوري الدرجة الأولي الإنجليزي اليوم

-بلايموث أرجايل ضد شيفيلد يونايتد / الواحدة والنصف مساء.

-ليدز يونايتد ضد بريستون نورث إند/ الواحدة والنصف سماء.

-لوتون تاون ضد بلاكبيرن روفرز / الرابعة مساء.

-ميلوول ضد ميدلسبروه / الرابعة مساء.

-بورتسموث ضد ديربي كاونتي / الرابعة ساء.

-كوينز بارك ليجنز ضد بريستول سيتي / الرابعة مساء.

-شيفيلد وينيزداي ضد أكسفورد يونايتد / الرابعة مساء.

-سندرلاند ضد سوانسي سيتي / الرابعة مساء.

-وست بروميتش ضد واتفورد / الرابعة مساء.

-كارديف سيتي ضد ستوك سيتي / الرابعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

-جوزيتبي ضد كونيا سبور / الثالثة مساء.

-إسطنبول باشاك شهير ضد بشكتاش / السادسة مساء.

-بودريم ضد أنطاليا سبور / السادسة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

-اتحاد بن قردان ضد النجم الساحلي / الثالثة والنصف مساء.

-النادي الإفريقي ضد متلاوي / الثالثة والنصف مساء.

-الصفاقسي ضد الملعب التونسي / الثالثة والنصف مساء.

-الترجي الجرجيسي ضد مستقبل قابس / الثالثة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري العراقي اليوم

-الكرمة ضد الطلبة / الرابعة مساء.

-نفط الجنوب ضد الكهرباء / الرابعة مساء.

-نوروز ضد نفط مسيان / الرابعة مساء.

-الشرطة ضد النجف / الثالثة والنصف مساء.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566.

-الاستقطاب عمودي.

-معدل الترميز 27500 .

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

-التردد 11054.

- الاستقطاب- أفقي.

-معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم

وتذاع مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت، والتي يأتي ترددها على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: «V».

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. ا

لجودة: HD

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