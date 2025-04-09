جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-4-2025 والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 9 إبريل من عام 2025، في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

جاء جدول مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي..

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

-أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر / السادسة مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

-برشلونة ضد بورسيا دورتموند / التاسعة مساء.

-باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية اليوم

-سيمبا ضد المصري / الثالثة مساء.

-الزمالك ضد ستيلينبوش / السادسة مساء.

-أسيك ميموز ضد نهضة بركان / التاسعة مساء.

-شباب قسنطينة ضد أتحاد العاصمة / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الليبي الممتاز اليوم

-الصقور الليبي ضد النصر الليبي / الثالثة مساء.

-البروق ضد خليج سرت / الثالثة والنصف مساء.

-الأنصار ضد الأنوار الليبي / الثالثة والنصف مساء.

-التحدي ضد الأخضر / السادسة مساء.

مواعيد مباريات دوري المحترفين اليوم

-سبورتنج ضد طنطا / الثالثة والنصف مساء.

-ديروط ضد منتخب السويس / الثالثة والنصف مساء.

-لافيينا ضد الداخلية / الثالثة والنصف مساء.

-راية الرياضي ضد بترول أسيوط / الثالثة والنصف مساء.

-الترسانة ضد السكة حديد / السادسة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي

-أكسفورد يونايتد ضد كوينز بارك رينجرز / التاسعة إلا ربع مساء.

-سوانسي سيتي ضد بلايموث أرجايل / التاسعة إلا ربع مساء.

-بورتسموث ضد كونفتري سيتي / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566.

-الاستقطاب عمودي.

-معدل الترميز 27500 .

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

-التردد 11054.

- الاستقطاب- أفقي.

-معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات دوري المحترفين اليوم

وتذاع مباريات دوري المحترفين اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت، والتي يأتي ترددها على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: «V».

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

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