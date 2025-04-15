من هو القيادي حمزة وائل محمد عسفة الذي أعلنت إسرائـ ـيل اغتـ ـياله؟

اغتـ ـيال حمزة وائل محمد عسفة.. زعم المتحدث باسم جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، أفيخاي أدرعي، اغتـ ـيال القيادي حمزة وائل محمد عسفة قائد خلية نخبة في كتيبة دير البلح.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل إعلان جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، أفيخاي أدرعي اغتـ ـيال القيادي حمزة وائل محمد عسفة قائد خلية نخبة في كتيبة دير البلح، وأبرز المعلومات عنه.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يزعم اغتـ ـيال القيادي حمزة وائل محمد عسفة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، تحت عنوان انتهاء الحساب؛ عبر منصة "إكس" إن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي والشاباك قضيا على القيادي حمزة وائل محمد عسفة قائد خلية نخبة شارك في معركة طوفان الأقصى وبعد ذلك في شارك مراسم إطلاق سراح أسرى الاحتـ ـلال.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أن عناصر جيش الاحتـ ـلال والشاباك هـ ـاجموا قبل نحو أسبوعيْن في منطقة وسط قطاع غـ ـزة، حيث اغـ ـتالوا القيادي حمزة وائل محمد عسفة قائد خلية نخبة في كتيبة دير البلح الحمساوية والذي اقـ ـتحم الحدود، وشارك في معركة السابع من أكتوبر "طوفان الأقصي".

وختم المتحدث باسم جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي: "وفي إطار وظيفته في الخلية لعب القيادي حمزة وائل محمد عسفة دوراً في مراسم إطلاق سراح المخطوفين المحررين".

طائرات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي تواصل قصـ ـفها لمختلف مناطق قطاع غـ ـزة

وواصلت طائرات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي لقصـ ـفها لمختلف مناطق قطاع غـ ـزة في اليوم 29 لعودة الحـ ـرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحـ ـى.

وواصل جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عملية نسف المربعات السكنية بحي تل السطان غرب رفح وبمخيم الشابورة وسطها فيما شهد حي الشجاعية عمليات نسف أخرى، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي جنوب قطاع غـ ـزة، ارتقى ثلاثة شهداء وأصيب آخرون جرّاء قصـ ـف طائرات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة.

حصيلة شهداء العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة

ارتفع عدد شهداء العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة إلى 51.000، والإصابات إلى 116.343 منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1.630 شهيدا، و4.302 مصاب منذ 18مارس، بحسب وكالة وفا.

وقالت، إن 17 شهيدا، و69 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غـ ـزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

شهداء غـ ـزة

وأوضحت أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمـ ـرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

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