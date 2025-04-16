حركة تغييرات جديدة لقيادات شركات التوزيع.. رئيس القابضة للكهرباء يكشفها

حركة تغييرات جديدة.. في إطار السعي المستمر لتطوير الأداء وتعزيز الكفاءة داخل المؤسسات، تم اتخاذ عدد من القرارات المتعلقة بإجراء حركة تغييرات جديدة شملت مناصب قيادية ومواقع إشرافية مهمة.

وفي هذا الصدد، شهدت شركات توزيع الكهرباء مؤخرًا سلسلة من التغييرات الإدارية تهدف إلى تعزيز الأداء والحد من الفاقد في الشبكة الكهربائية، وذلك في سياق جهود الدولة المستمرة لتحسين كفاءة قطاع الكهربا.

حركة تغييرات جديدة

الموجز ينقل لكم عبر السطور التالية تفاصيل حركة تغييرات جديدة والتي أصدرها رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وبناءً على ذلك، أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حركة تغييرات جديدة بعدد 3 شركات توزيع الكهرباء وهم شمال الدلتا وشمال القاهرة وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وتأتي حركة تغييرات جديدة ضمن خطة تهدف إلى ضخ دماء جديدة، وتحقيق أكبر قدر من الانضباط والفعالية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وتحدياتها المتزايدة.

وتضمن قرار حركة تغييرات جديدة تعيين المهندس حسن البيلي رئيسا لشركة شمال القاهرة لتوزيع خلفًا للمهندس حسام عفيفي، وتعيين المهندس خالد الغمرى رئيسا لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفًا للمهندس حسن البيلي وتعيين المهندس أحمد رمضان رئيسا لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفًا للمهندس محمد عسل.

ومن المتوقع أن تصدر الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الأيام القليلة المقبلة حركة تغييرات موسعة تشمل مجلس إدارة الشركة القابضة وشركات التوزيع والانتاج.

وتأتي هذه الخطوات استجابةً لتحديات متراكمة، أبرزها ارتفاع نسب الفقد التي وصلت في بعض المناطق إلى 60%، مما استدعى تدخلات حاسمة من قبل وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر.

كما تم تشكيل لجان للتفتيش المالي والتجاري بالتنسيق مع الجهات الرقابية، بهدف مراجعة الأداء المالي والتجاري للشركات، وضمان التزامها بالمعايير المطلوبة .

وتُعَد هذه التغييرات جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى خفض نسبة الفقد في الشبكة الكهربائية إلى 16% بحلول يوليو 2025، من خلال تعزيز الرقابة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتكثيف حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي .​

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