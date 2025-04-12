تفاصيل جولة وزير الكهرباء داخل محطات محولات رشيد لتغذية مشروعات الدلتا الجديدة

مشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.. قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم السبت بجولة ميدانية لتفقد محطات محولات رشيد 5،6,2 كأحد مصادر توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.

يأتي ذلك في اطار الجولات الميدانية والزيارات المستمرة لمختلف مواقع العمل ، وفى ضوء الخطة العاجلة وبرنامج عمل الوزارة، والوقوف على الواقع الفعلي لاعمال تنفيذ مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

مشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة

الموجز ينقل تفاصيل جولة وزير الكهرباء الميدانية، إذ تفقد أعمال تنفيذ مشروعات محطات المحولات وشبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة والتى تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وذلك للتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات فى اطار السياسة العامة وخطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية ، وفى ضوء خطة العمل لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية

وزير الكهرباء يتفقد أعمال تركيب المحولات

وتفقد الدكتور محمود عصمت أعمال تركيب المحولات، واستعراض الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الاعمال والمخطط الزمنى ومواعيد التسليم فى اطار مخطط تشغيل المحطات وربطها مع الشبكة الموحدة ، وكذلك خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ماتم التوجيه به خلال المتابعات السابقة وحجم تنفيذ الاعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى ، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالأبراج فى مسار الخط.

وزير الكهرباء يتفقد أعمال تركيب المحولات

ووجه بتذليل كافة العقبات والمعوقات ، مطالبا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل كأحد اهم المحاور لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية ، مشيرا الى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ المشروع ، واجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجميع الأطراف المعنية والقائمة على التنفيذ لمتابعة المستجدات

الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية ومعدلات أعمال البنية الأساسية

وتابع الدكتور محمود عصمت ، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس طارق عبدالشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، ومشاركة مديري المشروع ، ومسئولى الشركات القائمة على التنفيذ ، الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية ومعدلات أعمال البنية الأساسية والمخطط الزمنى ونسب الإنجاز وخطة التدرج الزمنى للأحمال المطلوبة ، وكذلك موقف إقامة محطات المحولات اللازمة لكافة مناطق الاستصلاح فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على جميع مصادر التغذية ومن بينها المصدر الشمالى " روافع الحمام " ، بالإضافة إلى الجاهزية لتوفير الكهرباء من مصادر قريبة لبدء الانتاج فى بعض المشروعات

وزير الكهرباء يتفقد أعمال تركيب المحولات

توفير واتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات

وأكد وزير الكهرباء وجود رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة لتوفير واتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات ، لاسيما مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي ، وكذلك رفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة ، مشيرا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد.

وأوضح استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء المشروعات والالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع فى ضوء توجيهات السد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وزير الكهرباء يتفقد أعمال تركيب المحولات

وشدد على استمرار العمل فى اطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار إلى الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، موضحا الخطوات التى يتم العمل عليها لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار خاصة فى شبكات التوزيع.

وقال الدكتور محمود عصمت إن إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات وتوفيرها لكل من يطلبها احد اهم الأولويات التى نعمل عليها كركيزة لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي ، " والكهرباء " تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة انتاجا ونقلا وتوزيعا، ونعمل حاليا على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.

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وزير الكهرباء يتفقد أعمال تركيب المحولات

وزير الكهرباء يتفقد أعمال تركيب المحولات

وزير الكهرباء يتفقد أعمال تركيب المحولات

وزير الكهرباء يتفقد أعمال تركيب المحولات

وزير الكهرباء يتفقد أعمال تركيب المحولات