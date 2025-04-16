دعاء الأرق وأذكار النوم من الهدي النبوي

دعاء الأرق.. كشفت دار الإفتاء المصرية عن مجموعة من الأدعية والأذكار النبوية التي وردت عن النبي ﷺ وتُقال عند الشعور بالأرق أو صعوبة النوم، مؤكدةً أهمية استحضار عظمة الله تعالى وتصفية القلب عند الذكر، مع التنبيه إلى ضرورة عدم إهمال العلاج الطبي في حال استمرار الأرق أو تفاقمه.

ويستعرض الموجز فيما يلي، ما ورد على الموقع الإلكتروني لـ دار الإفتاء المصرية حول دعاء الأرق والأذكار التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم

أذكار النوم

دعاء الأرق وأذكار قبل النوم

بحسب دار الإفتاء، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه علَّم الصحابة الكرام بعض الأدعية التي تُقال عند الأرق، وأذكار النوم منها ما رواه الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه، حيث قال للنبي ﷺ: "يا رسول الله، ما أنام الليل من الأرق"، فرد عليه النبي ﷺ قائلاً:

«إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، كن لي جارًا من شر خلقك كلهم جميعًا أن يفرط علي أحد أو أن يبغي علي، عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت».

كما أوردت الدار من الأذكار الواردة عن النبي ﷺ في علاج الأرق، ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنه قال:

«اللهم غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي، وأنم عيني».

وذكرت دار الإفتاء أن قراءة آية الكرسي، والمعوذات، وسورة الإخلاص، من السنن النبوية عند النوم، لما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه وقرأ هذه السور ثم مسح بهما وجهه وما استطاع من جسده.

وأشارت دار الإفتاء إلى حديث النبي ﷺ:

«ما من عبدٍ مسلمٍ يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله، إلا وكّل الله به ملكًا لا يدعه شيء يؤذيه حتى يستيقظ»، وهو ما يدل على فضل تلاوة القرآن قبل النوم في طرد الأرق والقلق.

مراجعة الطبيب في حال استمرار الأرق

كما نبهت دار الإفتاء إلى أن الأذكار والأدعية ليست بديلًا عن العلاج الطبي، بل هي سببٌ روحي ينبغي أن يُصاحَب بالأخذ بالأسباب الحسية. فإذا استمر الأرق أو تفاقم، وجب مراجعة الطبيب المختص وعدم الاعتماد فقط على الذكر دون علاج.

ماذا يقال عند الأرق؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن من أعظم ما يُقال عند الأرق هو الدعاء والتضرع إلى الله بالأدعية النبوية المأثورة، وقراءة المعوذات، وآية الكرسي، وسورة الإخلاص، مع ضرورة صفاء القلب واستحضار عظمة الله، وعدم إغفال أهمية العلاج الطبي إذا استمر الأرق أو زادت حدته.

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