دعاء يوم الجمعة يعد التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء يوم الجمعة من الأمور التي حث عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وورد ذكره في الأحاديث النبوية الشريفة، إذ إنّ الدعاء من أفضل العبادات التي يقوم بها المسلم، ووعد الله عباده بالاستجابة.

وتختلف صيغ الأدعية التي يمكن أن ترددها الألسنة ، ويعرض الموجز دعاء يوم الجمعة .

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة يريح القلب

دعاء يوم الجمعة الذي يريح القلب، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنّه يستحب للمسلم أن يستغل ساعة الاستجابة في هذا اليوم المبارك، وترديد عدد من الأدعية المختلفة وهي كالتالي: اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد.

دعاء يوم الجمعة

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور.

افضل دعاء يوم الجمعة

أستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

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