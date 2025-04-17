الحالة المرورية اليوم الخميس 17-4-2025 في القاهرة والجيزة

شهدت الحالة المرورية اليوم الخميس، الموافق 17 أبريل 2025، كثافات مرورية متحركة، على كافة الطرق والمحاور السريعة والصحراوية، بدون وجود مؤثرات أو بلاغات لغرف عمليات الإدارة العامة للمرور.

ويبحث عدد كبير من المصريين عن الحالة المرورية، وذلك لمعرفة حركة المرور قبل الخروج من منازلهم لتفادي الطرق المزدحمة.

الحالة المرورية اليوم الخميس 17 أبريل 2025

ويقدم “الموجز” يوميًا متابعة دورية لـ الحالة المرورية علي كافة الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وكذلك الطرق السريعة والصحراوية.

الحالة المرورية

شهدت الحالة المرورية علي كافة الميادين والشوارع والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات عالية النسبية في بعض المحاور، وسط انتشار أمني في الشوارع لمتابعة حركة السير، والتصدي لأي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

أما عن الحالة المرورية في المحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية، فشهدت زحامًا مروريًا، وسط تكثيف الإدارة العامة للمرور جهودها، تسهيلًا على المواطنين لتجنب الازدحامات المروية.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت الحالة المرورية بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، زحامًا مروريًا بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.

فيما، شهد كوبري أكتوبر حالة من الكثافة المرورية المتحركة وكذلك شارع رمسيس فيما تقل هذه الكثافة تدريجياً إلى أن نصل إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو للمتجهين إلى حي المهندسين كثافة مرورية.

أما عن شارع بورسعيد فشهد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافة نسبية عند منطقة الوايلي وصولاً لكوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، والمتجة إلى المؤسسة سيجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وفيما يتعلق بـ الحالة المرورية بمحافظة الجيزة فشهدت حالة من التكدس المروري، اليوم الخميس، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات.

وشهد محور 26 يوليو والطريق الدائرى وطريق الأتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحي انتظام في حركة سير السيارات.

وظهرت كثافات متحركة بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

ووظفت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية، على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

الحالة المرورية

الحالة المرورية على الطرق السريعة

وبخصوص الحالة المرورية على الطرق السريعة، فشهدت حالة من الاستقرار التام على الطرق الصحراوية والسريعة، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وأيضا على طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي بالنسبة للمسافرين من وإلى القاهرة، كما تستقر حالة المرور على طريق الفيوم الصحراوي، وطريق المنصورة.

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