الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي لوقف جـ ـرائم إسرائـ ـيل في غـ ـزة

أصدر وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس بيانًا هامًا طالبت فيه بضرورة التحرك الفوري لوقف الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية الشرسة علي قطاع غـ ـزة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بكسر صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه جـ ـرائم الإبـ ـادة الجماعية، والقصـ ـف المتواصل، والإحراق الوحشي للمدنيين الأحياء في قطاع غـ ـزة، التي تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسريًا عبر القوة العسكرية.

الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي لإجبار إسرائـ ـيل على وقف الإبـ ـادة في غـ ـزة

وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها بموقف دولي حازم يرتقي إلى مستوى هذه الجـ ـرائم، ويجبر الحكومة الإسرائـ ـيلية على وقف الإبـ ـادة والتهجير القسري وسياسات الضم بحق شعبنا، محذرة من أن غياب هذا الموقف يشكل إفلاساً أخلاقياً يرقى إلى مستوى الشراكة في الجـ ـريمة.

فلسطين

الخارجية الفلسطينية نحمل الدول التي تدعم الاحـ ـتلال مسؤولية القـ ـتل الجماعي في غـ ـزة

وحملت الخارجية الفلسطينية المسؤولية للدول التي تدعم الاحـ ـتلال الإسرائـ ـيلي وتزوده بأسـ ـلحة الدمـ ـار والقـ ـتل الجماعي، مؤكدة أن استمرار إفلات الحكومة الإسرائـ ـيلية من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجـ ـرائم الموثقة بالصوت والصورة، وعلى مرأى ومسمع من العالم، بما في ذلك الدول التي تزعم التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.

الخارجية الفلسطينية تدين قصـ ـف خيام المدنيين النازحين في قطاع غـ ـزة

وفي سياق متصل، أدانت الخارجية الفلسطينية الجـ ـريمة الوحشية التي تواصل قوات الاحتـ ـلال ارتكابها عبر قصف خيام المدنيين النازحين في قطاع غـ ـزة وإحراقهم بمن فيهم الأطفال والنساء، كما جرى في منطقة "المواصي" بخان يونس ومناطق أخرى، في واحدة من أبشع صور الإبـ ـادة والعنصرية، والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين، بمن فيهم أطفال تفـ ـحمت جثـ ـتهم.

الأمم المتحدة، نزوح 500 ألف فلسطيني في قطاع غـ ـزة منذ استئناف الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية

ومن ناحية أخري، قالت الأمم المتحدة، إن 500 ألف فلسطيني في قطاع غـ ـزة نزحوا، فيما أفادت تقارير طبية أن 1652 فلسطينيا استشهدوا منذ استئناف إسرائـ ـيل هـ ـجماتها داخل القطاع منذ الثامن عشر من مارس الماضي.

ويقدر شركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني، أن نحو 500 ألف شخصا نزحوا حديثا، هذا بالإضافة إلى مئات الآلاف الذين نزحوا مرارا قبل وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

شهداء غـ ـزة

وذكر العاملون في مجال الإغاثة أن الخيام لم تعد متوفرة للتوزيع بأنحاء قطاع غـ ـزة ولم تتلق الأسر التي نزحت مؤخرًا في بلدة بني سهيلا في خان يونس سوى عدد قليل من البطاطين والقماش المشمع.

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