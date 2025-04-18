العائد الشهري علي الشهادات بعد خفض الفائدة.. إليك التفاصيل

العائد الشهري علي الشهادات بعد خفض الفائدة تصدرت شهادات الادخار محركات البحث خلال الساعات الماضية، وخاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، إذ خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات "منذ 2020"، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.

العائد الشهري علي الشهادات بعد خفض الفائدة

ويعرض الموجز العائد الشهري علي الشهادات بعد خفض الفائدة.

وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب ، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

أعلى شهادات ادخار في البنوك

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينة أجل سنة: يتراوح سعر العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد

المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

بنك الإسكندرية

شهادة إيداع تحت «ماكس» الثلاثية: سجل سعر الفائدة 21% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه، وفق ما أعلنه على موقعه الإلكتروني

العائد الشهري علي الشهادات بعد خفض الفائدة

بنك مصر

شهادة طلعت حرب آجل سنة: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

شهادة ابن مصر ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد:

يتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك ناصر الاجتماعي

شهادة «رد الجميل» الثلاثية المخصصة لكبار السن: سجل سعر الفائدة 24.25% يصرف العائد سنويا و22.25% يصرف العائد شهريا.

شهادة «رد الجميل» أجل سنة المخصصة لكبار السن: سجل سعر العائد 22% يصرف العائد سنويا و20.5% يصرف العائد شهريا.

شهادة ادخار أجل 3 سنوات: سجل سعر العائد 24% يصرف العائد سنويًا وبعائد 22.5% يصرف بشكل ربع سنوي و22% يصرف العائد شهريا.

الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي: سجل سعر الفائدة 25% يصرف العائد في نهاية المدة.

شهادات الإدخار بالبنوك بعد خفض الفائدة



قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة على الشهادات، عقب قرار المركزي بخفض الفائدة 225 نقطة أساس. وأكد أن القرار سينعكس إيجابًا على الاقتصاد والإقراض، متوقعًا تراجع عائد أذون الخزانة وانخفاض تكلفة الدين العام.

وأوضح «الأتربي» خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشهادات الحالية مثل شهادة الـ 27% مستمرة بنفس نسبة الفائدة القديمة دون المساس بها، ولكن الشهادات متغيرة النسبة على أكثر من عام ستتأثر فعليا بقرار البنك المركزي.

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