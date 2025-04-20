أعلى عائد لشهادات بنك مصر.. بعد تخفيض سعر الفائدة

شهادات بنك مصر.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، وخاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، إذ خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات (منذ 2020)، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.

وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

شهادات بنك مصر

ويواصل بنك مصر تقديم خيارات ادخارية مميزة لعملائه، حيث يبحث الكثيرون عن أعلى شهادة ادخار تحقق لهم عائدًا مرتفعًا واستثمارًا آمنًا لأموالهم.

وتأتي شهادات بنك مصر في إطار جهود البنك لتلبية احتياجات المدخرين، سواء الأفراد أو الشركات، من خلال توفير أدوات مالية بعوائد تنافسية ودورات صرف مرنة.

الموجز ينقل لكم شهادات بنك مصر، إذ تتميز أعلى شهادة ادخار في بنك مصر بعائد جذاب مقارنة بغيرها من الأوعية الادخارية، مع إمكانية صرف العائد دوريًا وفق احتياجات العميل، سواء شهريًا أو ربع سنوي أو سنويًا، كما يتيح البنك للمدخرين فرصة الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمان، مما يمنحهم مزيدًا من المرونة المالية.

ويحرص العملاء على متابعة التحديثات المستمرة في أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي المصري، حيث تؤثر هذه التغيرات بشكل مباشر على معدلات العائد على الشهادات الادخارية.

وتعد شهادات بنك مصر ذات العائد المرتفع من أفضل الخيارات لمن يبحثون عن استثمار آمن يحقق لهم عائدًا ثابتًا على مدار مدة الشهادة.

ومع التغيرات الاقتصادية، يظل بنك مصر من المؤسسات المصرفية الرائدة التي تسعى إلى توفير أفضل الحلول الادخارية، مما يجعله خيارًا رئيسيًا للراغبين في تحقيق استثمار مضمون لأموالهم.

أعلى عائد لشهادات بنك مصر

شهادة طلعت حرب آجل سنة

يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

شهادة ابن مصر ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد

يتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية

يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة

يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت

بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

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