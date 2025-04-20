30 إبريل.. كلية الإعلام بجامعة القاهرة تنظم “الملتقى الثالث للثقافات”

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الملتقى الثالث للثقافات يوم 30 أبريل 2025، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام، وبإشراف الدكتورة بسنت مراد، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون،

وفي هذا الإطار، أكدت عميدة الكلية، الدكتورة ثريا البدوي، أن الملتقى يمثل إحدى الفعاليات البارزة التي تهدف إلى الاحتفاء بالتنوع الثقافي وتعزيز الحوار الحضاري بين شعوب العالم.

ويُقام الملتقى بالتعاون مع عدد من السفارات والملحقيات الثقافية في جمهورية مصر العربية وبحضور رسمي رفيع المستوى من السفراء والدبلوماسيين وممثلي السفارات والهيئات الثقافية، واكدت حرص الكلية من خلاله على دمج الطلاب الوافدين في الأنشطة الجامعية، بما يعزز شعورهم بالانتماء لبلدهم الثاني مصر، ويتيح لهم الفرصة للتعريف بثقافاتهم الأصيلة.

14 دولة تشارك في الملتقى الدولي الثالث للثقافات

ويشهد الملتقى هذا العام مشاركة 14 دولة من مختلف القارات، من بينها دول عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية.

ويهدف الملتقى في نسخته الثالثة إلى تعميق قيم التسامح والتنوع وقبول الآخر بالإضافة إلى دعم التبادل الثقافي والمعرفي بين الطلاب، وتعريف المجتمع المصري عن قرب بالهويات الثقافية المتنوعة.

وأضافت أنه سيتم تخصيص أجنحة خاصة لكل دولة لعرض أبرز ملامح تراثها، من آثار وأزياء ومأكولات شعبية إلى جانب العروض الفنية والاستعراضات الفولكلورية التي تعبر عن روح كل ثقافة، ما يخلق بيئة تفاعلية تُشجع على الإبداع والانفتاح.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة بسنت مراد، المشرفة على الملتقى، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، أن النسخة الحالية تشهد مشاركة فعّالة من دول عدة، منها: فلسطين، سوريا، السودان، جنوب السودان، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، موريتانيا، اليونان، الصين، الهند، إضافة إلى مصر، التي ستتصدر المشاركات بعروض تبرز تراثها الفرعوني إلى جانب ما يعبر عن الهوية المصرية الأصيلة من صناعات يدوية كـ"العود، الأرابيسك، الخيامية، والنحاس".

وأضافت أن الملتقى يشمل العديد من العروض الفنية مثل الدبكة الشامية، رقصة التنورة، واستعراضات تراثية مثل مراسم الزفاف السوداني وفرق من شمال وشرق وجنوب السودان، إلى جانب عرض (الووشو) الصيني والاستعراضات الهندية.

وأكدت أن هذا الحدث يُعد من أهم الفعاليات السنوية التي تنظمها الكلية، حيث يوفّر منصة للتواصل الثقافي بين الشعوب وتأكيد القوة الناعمة لوطننا ويمنح الطلاب الفرصة للتعبير عن ثقافاتهم أمام جمهور واسع من الطلبة والزوار والشخصيات الرسمية.

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