لبلبة تحتفل بشم النسيم على طريقتها الخاصة.. فسيخ وبصل وسط الطبيعة

في أجواء مبهجة تعكس روح الاحتفال بشم النسيم، شاركت الفنانة القديرة لبلبة جمهورها لحظات خاصة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت وهي تتناول الفسيخ والبصل الأخضر في قلب الطبيعة، وسط الأشجار والخُضرة، معلّقة: "احتفالي بشم النسيم.. مين محتفلش لسه؟"، ويستعرض الموجز تفاصيل الإطلالة.

احتفال فني بلمسة مصرية أصيلة

تعكس هذه اللقطة العفوية الطابع المصري الأصيل لعيد شم النسيم، والذي يحتفل به المصريون منذ آلاف السنين كرمز لقدوم الربيع وتجدد الحياة، اختارت لبلبة هذه المرة أن تحتفل بعيد الربيع بعيدًا عن الأجواء الرسمية، لتوجه رسالة حب وبهجة لجمهورها بطريقتها الخاصة، محاطة بالخُضرة ومتعة المذاق المصري التقليدي.

شم النسيم.. عيد مصري ضارب في جذور التاريخ

يُعد شم النسيم من أقدم الأعياد التي عرفتها البشرية، وتعود جذوره إلى أواخر الأسرة الثالثة الفرعونية، أي قبل أكثر من 5000 عام. وكان المصري القديم يحتفل بهذا العيد كرمز لتجدد الطبيعة والبعث والانبعاث، ويرتبط بفصل الربيع الذي يبدأ فيه موسم الحصاد.

لماذا يُسمى "شم النسيم"؟

كلمة "شم النسيم" مأخوذة من الكلمة الفرعونية "شمو"، والتي تعني "بداية فصل الحصاد". ومع مرور الزمن، تحوّل "شمو" إلى "شم النسيم"، في إشارة إلى النسيم العليل الذي يميز بداية الربيع، وجمال الأجواء التي ترافق هذا الفصل من السنة.

الطقوس الفرعونية للاحتفال

كان المصريون القدماء يتجمعون يوم شم النسيم لمراقبة غروب الشمس من أمام الهرم، حيث يتساوى الليل والنهار في هذه الفترة من السنة، في دلالة رمزية على التوازن الطبيعي والانبعاث من جديد. كما ارتبطت طقوس الاحتفال بتناول أطعمة رمزية مثل الفسيخ، البصل، البيض الملون، والخس، والتي كانت ترمز للحياة والتجدد والصحة.

نجوم يحتفلون أيضًا

ليست لبلبة الوحيدة من نجوم الفن الذين يشاركون الجمهور احتفالاتهم بشم النسيم، فقد بات هذا التقليد جزءًا من التفاعل بين النجوم ومحبيهم، وتعبيرًا عن تمسكهم بالعادات المصرية الأصيلة.

أخيرًا.. بين العراقة والعصرية

تؤكد لبلبة، من خلال مشاركتها هذه، أن الاحتفال بالمناسبات الشعبية لا يرتبط فقط بالزمن أو المكان، بل بالروح التي نحملها تجاه تقاليدنا، فبين الماضي والحاضر، يبقى شم النسيم علامة فارقة في الوجدان المصري، يجمع بين الأصالة والبهجة، بين العادات والابتسامة، كما جسّدته الفنانة لبلبة هذا العام.

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