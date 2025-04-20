تفاصيل حفلات شم النسيم 2025.. نجوم الطرب يتألقون في موسم الربيع

احتفالات شم النسيم تعود بزخم فني كبير.. يشهد موسم عيد الربيع وشم النسيم لعام 2025 إقبالًا كبيرًا من عشاق الفن والطرب في مصر والمنطقة العربية، وذلك مع انطلاق مجموعة من الحفلات الغنائية التي يحييها عدد من أبرز نجوم الساحة الفنية، وتشكل هذه الفعاليات فرصة مميزة للاحتفال بأجواء شم النسيم وسط أجواء موسيقية مبهجة تجمع بين الطرب الأصيل والإيقاع العصري، ويستعرض الموجز تفاصيل حفلات شم النسيم.

تامر عاشور يلتقي بجمهوره في 6 أكتوبر

يحيي النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًّا ضخمًا غدًا الإثنين في أحد النوادي الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن فعاليات موسم أعياد الربيع وشم النسيم ، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث سيقدم عاشور باقة مميزة من أشهر أغانيه التي تلاقي تفاعلاً واسعًا من الجمهور مثل "قولوله سماح" و"أنا راجع"، ما يضمن أجواءً حماسية مفعمة بالمشاعر.

حمادة هلال يشعل الأجواء في نادي الشمس

النجم حمادة هلال بدوره يشارك في احتفالات شم النسيم من خلال حفل كبير يُقام غدًا الإثنين في نادي الشمس. ومن المعروف عن حفلات حمادة هلال تميزها بالطاقة والحيوية، حيث يقدم خلالها مجموعة من أغانيه التي تجمع بين الرومانسية والإيقاع الشعبي، ما يجذب شريحة كبيرة من محبيه من مختلف الأعمار.

آمال ماهر تطرب جمهورها من قلب دبي

أما الفنانة آمال ماهر، فتطل على جمهورها هذا العام من خلال حفل استثنائي يُقام على مسرح أوبرا دبي في شم النسيم وذلك يوم 24 أبريل الجاري، ضمن احتفالات شم النسيم، وتُعد آمال ماهر من أبرز الأصوات النسائية في الوطن العربي، ويترقب جمهورها هذا الحفل بشغف لسماع أدائها المبهر لأغانيها الطربية الراقية.

حفلات شم النسيم... عودة قوية للساحة الفنية

تأتي حفلات شم النسيم ضمن عودة تدريجية قوية للمشهد الفني والموسيقي في مصر والمنطقة، بعد سنوات من التحديات التي أثرت على إقامة الفعاليات الفنية. ويُعد موسم شم النسيم أحد أبرز المواسم التي تعكس نبض الشارع المصري وتُبرز تذوقه للفن والموسيقى.

اقرأ أيضًا:

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بحفل غنائي في ألمانيا وتستعد لفيلم صيفي جديد



النيابة تكشف تفاصيل جديدة حول قضية بلوجر التجمع ومخدر اغـ.ـتصاب الفتيات