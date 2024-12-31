نجوم المهرجانات خارج نطاق الخدمة في حفلات رأس السنة

احتفل نجوم الغناء في الوطن العربي، اليوم في نهاية عام 2024 مع الجمهور بعدة حفلات داخل وخارج مصر، حيث أشعل الأجواء هذا العام نجوم المهرجانات الشعبية لتقديم حفلات مميزة تشعل أجواء رأس السنة وتتنوع أماكن الحفلات بين الساحات المفتوحة والنوادي الليلية والفنادق الفاخرة، حيث تم تجهيز منصات بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة لتقديم عروض استثنائية.

في إطار ذلك، لم يتواجد نجوم المهرجانات ضمن حفلات رأس السنة، منهم حمو بيكا وكزبرة وعنبة وحسن شاكوش وعمر كمال، أما نجوم الطرب والشعبي استحوذوا على حفلات رأس السنة، يرصد الموجز الحفلات المشاركة في رأي السنة وأسباب غياب نجوم المهرجانات في السطور التالية.



نجوم المهرجانات

أسباب الغياب المحتملة لنجوم المهرجانات



يرجع البعض هذا الغياب إلى قرارات تنظيمية من نقابة الموسيقيين التي تضع شروطًا صارمة على مشاركة فناني المهرجانات في الحفلات الكبرى.

فيما يشير آخرون إلى التزامات خاصة أو مشاريع فنية جديدة قد تمنعهم من المشاركة في هذه الفترة.

ردود فعل الجمهور



يذكر أن الجمهور اعتاد على أجواء المهرجانات في مثل هذه المناسبات حيث عبّر عن استيائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن رغبتهم في عودة هؤلاء الفنانين إلى خشبة المسرح لتقديم أجواء مميزة تليق ببداية العام الجديد.

ومن أبرز الحفلات المشاركة في رأس السنة

حفل نوال الزغبي ووائل جسار

يُحيي النجمان نوال الزغبي ووائل جسار حفلاً غنائيًا مشتركًا ليلة رأس السنة 2025 في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر.

حفل مصطفى كامل

يشارك مصطفى كامل وحمو بيكا في حفل بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن احتفالات رأس السنة.



مصطفى كامل

حفل محمود الليثي وأحمد شيبة



يُحيي محمود الليثي حفلتين ليلة رأس السنة؛ الأولى بمشاركة مصطفى كامل وأحمد شيبة، والثانية بمشاركة أوكا، حيث ستقام الحفلتان في أماكن مختلفة بالقاهرة



محمود الليثي

أحمد شيبة

حفل توليت وفارس كرم في عمان



يُحيي مطرب الراب توليت حفلاً كبيرًا في مهرجان عمان الموسيقي في 31 ديسمبر الجاري، بمشاركة الفنان اللبناني فارس كرم.

توليت

حفل عفروتو وفريق مسار إجباري

يحيي عفروتو وفريقه في مسار إجباري لحفلة غنائية كبيرة ليلة رأس السنة في مدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر.



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