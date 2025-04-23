هايدي موسى تروي قصة خيانة مؤلمة في أغنيتها الجديدة أنا وإنت يا قلبي

أطلقت الفنانة هايدي موسى أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أنا وإنت يا قلبي"، على طريقة الفيديو كليب، والذي عُرض حصريًا عبر منصة يوتيوب، ليحصد تفاعلًا كبيرًا من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستعرض الموجز التفاصيل.

موسيقى حزينة تُلامس المشاعر

اعتمدت الأغنية في تركيبتها الموسيقية على مقام الصبا، المعروف بتأثيره العاطفي العميق، ما منح الأغنية طابعًا دراميًا حزينًا يلامس قلوب المستمعين. التوزيع الموسيقي جاء متكاملًا مع اللحن، ليُعزز من الإحساس بالألم والانكسار الذي يطغى على الأجواء العامة للعمل.



كلمات تكشف وجع الخيانة من الأقربين

تناولت الأغنية موضوع الخيانة من أقرب الناس، بأسلوب مباشر ومؤلم، مؤكدة أن الطعنات التي تأتي من الأصدقاء أو أفراد العائلة تكون الأشد وجعًا، النص يعكس مشاعر الصدمة والانكسار حين تأتي الخيانة من شخص كان يُظن أنه الأوفى.

كليب بصري بجودة عالية وإخراج احترافي

جرى تصوير الفيديو كليب في لبنان تحت إشراف المخرج المتميز فادي حداد، وجاء العمل بمواصفات إنتاجية عالمية، تم استخدام تقنيات تصوير حديثة، مع تنسيق دقيق بين الإضاءة والألوان، مما أضفى على الكليب جاذبية بصرية عالية تناسب الجو الدرامي للأغنية.



قصة الكليب: صدمة الغدر من صديقة العمر

يسرد الكليب حكاية خيانة صديقة مقربة لهايدي موسى، حيث قدمت لها الدعم والحب كأخت، لكنها فوجئت بطعنتها من الخلف. هذه القصة تجسد واحدة من أكثر أنواع الخيانة انتشارًا في الواقع، وهي خيانة الثقة من صديق اعتُبر جزءًا من العائلة.

أكدت هايدي موسى أن الأغنية تحمل رسالة توعوية اجتماعية، تحث الجميع على الحذر في اختيار من يثقون بهم، مشيرة إلى أن الأزمات فقط هي من تكشف معدن الناس الحقيقي، العمل يُعد دعوة للتأمل في العلاقات من حولنا.



فريق العمل وصناع الأغنية

شارك في صناعة هذا العمل كل من الشاعر هاني الأشهب، والملحن كريم شاهين، والموزع مصطفى غانم، فيما تولت شركة لايف ستايلز ستوديوز عملية الإنتاج.

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