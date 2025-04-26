انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأمريكا بمسقط

تنطلق، بعد قليل، الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأمريكا حول ملف طهران النووي بوساطة سلطنة عمان، ويرأس الوفد الإيراني، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بينما يرأس الوفد الأمريكي، ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الخاص، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

قال، التليفزيون الإيراني، إن الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأمريكا ستبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا بتوقيت جرينتش الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

تفاصيل الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأمريكا

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن المحادثات بين إيران وأمريكا على مستوى الخبراء لبحث تفاصيل الاتفاقيات من المقرر أن تعقد اليوم السبت، وفق لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

إيران

وأوضحت الحكومة الإيرانية أوضحت أن المحادثات بين إيران وأمريكا غير المباشرة تقتصر بشكل صارم على القضية النووية، مضيفة أن طهران ترفض أي محاولة لتوسيع نطاقها.

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لإيران ا تزال حذرة بشأن النوايا الحقيقية للولايات المتحدة

وقبل ساعات من انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأمريكا غير المباشرة، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن بلادها لا تزال حذرة بشأن النوايا الحقيقية للولايات المتحدة، فيما يتعلق بالمحادثات، وأكدت المتحدثة الإيرانية، في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني، استعداد طهران، للتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب.

الهدف الحقيقي من المحادثات بين إيران وأمريكا

وتهدف المحادثات بين إيران وأمريكا إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية في ظل اقترابها من نصف قرن من العداء.

وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، جولة المحادثات بين إيران وأمريكا غير المباشرة، واستضافت المدينة، في 12 أبريل الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران الإيراني.

الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وأمريكا

وفي الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وأمريكا غير المباشرة، استضافت السفارة العُمانية في روما، هذه الجولة، بين الوفدين الإيراني برئاسة وزير الخارجية، عباس عراقجي، والأمريكي برئاسة مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف في 19 أبريل الجاري، بوساطة عُمانية.

الخارجية الإيرانية: إيران تدرك عدم استواء مسار المحادثات

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، السبت، أن إيران تدرك "عدم استواء مسار المفاوضات"، وقال: "نحن نتخذ الخطى بعيون مفتوحة وسجل حافل بخبرات الماضي".

وقال بقائي على منصة "إكس": "السلام الدائم يُولد من الحوار الصادق بين الأمم، وليس من فرض القوة".

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