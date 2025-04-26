عاجل.. أول تعليق لـ مصر علي توقيع إعلان المبادئ بين الكونغو ورواندا

علقت مصر علي توقيع حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا على إعلان مبادئ في واشنطن حول تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

مصر تعلق علي توقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

أعربت مصر عن ترحيبها بتوقيع حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا على إعلان مبادئ في واشنطن في 25 إبريل 2025 حول تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مشجعاً نحو بناء الثقة بين البلدين وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى وفى القارة الإفريقية.

الكونغو الديمقراطية ورواندا

وفي بيان لوزارة الخارجية، ثمنت مصر تعهد الطرفين بالعمل الجاد على حل الخلافات عبر الطرق السلمية، بما يسهم في إنهاء التوترات ويفتح آفاقًا للتعاون والتنمية المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي الكونغو ورواندا والمنطقة.

مصر تؤكد دعمها لجهود تسوية النزاعات بالطرق السلمية في القارة الإفريقية

كما أكدت مصر دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية في القارة الإفريقية، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

مصر بذلت جهود حثيثة لدعم التهدئة بين الكونغو ورواندا عبر الطرق السلمية

وحرصت مصر على بذل كافة الجهود الحثيثة لدعم التهدئة والدفع بمسار التسوية عبر الطرق السلمية بين البلدين من خلال العمل على تقريب وجهات النظر وتغليب لغة الحوار، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الاتصالين مع بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا في 17 أبريل، و فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في 19 أبريل.

وستستمر مصر في جهودها لدعم مسار التسوية والتنسيق مع الأطراف الإقليمية للتوصل الى اتفاق سلام دائم وشامل بين البلدين، تأكيدًا على حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

الكونغو الديمقراطية ورواندا يوقعان اتفاقية في واشنطن

ووقعت الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاقية في واشنطن، أمس الجمعة، لتعزيز السلام والتنمية الاقتصادية في إطار مسعى دبلوماسي لإنهاء العنـ ـف بعد تقدم حركة "إم 23" المدعومة من رواندا في شرق الكونغو.

ومن المتوقع أن يوقع وزيرا خارجية البلدين على الاتفاقية في مراسم بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وتجري واشنطن محادثات لاستثمار مليارات الدولارات في الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن.

وأعلنت رواندا، هذا الأسبوع، أنها تجري محادثات أيضاً مع واشنطن بشأن صفقة معادن محتملة.

وفشلت، يوم الأربعاء الماضي، محادثات سلام في قطر بين الكونغو وحركة "إم 23"، المدعومة من رواندا، وغادر وفدا الجانبان دون أي خطط فورية للعودة.

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