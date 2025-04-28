تفاصيل بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة: مواجهة كافة التحديات بكل قوة

شدد المتحدث العسكري، العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، أن الجيش يولي أهمية كبيرة لرفع كفاءته القتالية، مشددا على أنه القوات المسلحة المصرية جاهزة لمواجهة التحديات كافة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

المتحدث العسكري : تحرير سيناء هي ذكرى فخر في تاريخنا ووجداننا

جاء ذلك خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

و أضاف المتحدث إن هذه الذكرى ستظل مصدر فخر في تاريخ ووجدان الشعب المصري وقواته المسلحة.

وأشار إلى أن "حرب أكتوبر المجيدة أعادت صياغة تاريخ العسكرية المصرية، بتضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"،

لافتا إلى "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة للتطوير، بدءً من تعظيم الاستفادة من الفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية لبناء جيش وطني قوي، ومروراً بمواكبة التطور السريع في نظم وأساليب القتال وتنوع مصادر التسليح، وانتهاء بامتلاك أحدث المقومات العلمية والتكنولوجية لدعم القدرات القتالية".

المتحدث العسكري : قوات إنفاذ القانون واجهت ببسالة كافة التحديات التي واجهت الأمن القومي المصري



وأشاد المتحدث بدور قوات إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب، بإعتباره أحد أبرز التحديات التي واجهت الأمن القومي المصري خلال السنوات الماضية، إلى جانب مساهمة القوات المسلحة في دعم جهود التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء والارتقاء بمستوى معيشة أهاليها.



وشدد على أن القوات المسلحة تولي أهمية بالغة للتدريب القتالي ورفع الكفاءة القتالية من خلال التدريبات المشتركة، التي تهدف إلى تبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ كافة المهام بمسارح العمليات المختلفة وفق خطط مدروسة بعناية.



وأكد المتحدث العسكري حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام الوطني للرد على أي استفسارات وتفنيد الشائعات، مشددا على التزام القوات المسلحة بإمداد الرأي العام بالمعلومات الدقيقة والموثقة.



و أختتم المتحدث العسكري حديثه بالتأكيد على أن تضحيات وجهود أبطال القوات المسلحة ستظل محل تقدير من جميع أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على مواجهة أي تحديات بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية.

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