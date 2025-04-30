تفاصيل إشتباكات جديدة في مدينة صحنايا بريف دمشق وسقوط قتلى من عناصر الأمن

نقلت سكاي نيوز عربية عن مصدر حكومي سوري، الأربعاء، أن نحو 11 شخصاً قد لقوا مصرعهم على إثر الإشتباكات التي تشهدها منطقة صحنايا بريف دمشق المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



قوات الأمن تلاحق المجموعات الخارجة عن القانون

وأوضح المصدر أن "قوات الأمن تلاحق مجموعات خارجة عن القانون نفذت اعتداءات على الحواجز والسيارات المدنية بمنطقة صحنايا".

و أضاف المصدر أن "مجموعات خارجة عن القانون قتلت 3 عناصر من الأمن خلال هجومها على حاجز أمني".



و أكد على أن "مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا انتشرت في الأراضي الزراعية، وأطلقت النار على السيارات المارة".

لافتاً إلى أن عدة مجموعات مسلحة قد شنت هجوماً مباغتاً مستهدفةً عدد من حواجز الأمن العام المنتشرة في أشرفية صحنايا، مستخدمة أسلحة رشاشة خفيفة وقذائف "آر بي جي"، وهو ما تسبب في إصابة عدد من العناصر.

الأمن العام ينتشر والمسلحين يستهدفونهم بعمليات القنص

لافتاً إلى أن تلك المجموعات قد أقدمت على إطلاق النار بإتجاه سيارة كانت قادمة من درعا، ما أدى إلى مقتل 6 من ركابها في ساعات الفجر الأولى،



وأشار إلى أن قوات الأمن العام قد إنتشرت في كافة أرجاء المنطقة محل الإشتباكات لضبط الأمن وتأمين السكان، إلا أن بعض من عناصر تلك المجموعات قد تسللوا لأسطح عدد من الأبنية مستهدفين بالقنص العناصر الأمنية المنتشرة مما أسفر إلى مقتل عدد من عناصر الأمن العام.



هذا وكانت وسائل إعلام سورية، عن مصدر أمني، قوله بأن قوات الأمن السوري لم تكن ضمن طرفي المواجهات المسلحة التي إندلعت في محيط مدينة جرمانا بريف دمشق، فجر الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات قد جرت بين مسلحين من داخل المدينة وآخرين من خارجها مشيراً إلى أن قوات الأمن العام قد تدخلت بدورها لفض النزاع و إحكام السيطرة الأمنية .

من جهتها فقد أوضحت وزارة الداخلية السورية، إن "قوات إدارة الأمن العام قد إنتشرت على أطراف مدينة جرمانا، منعاً لأي تجاوز حاصل، وذلك في إطار الجهود الرامية لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

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