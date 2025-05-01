انتهت أمس جلسة محاكمة المتهم بهتك عرض تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، داخل محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود ، قرر المستشار شريف كامل عدلى رئيس محكمة جنايات دمنهور والمنعقدة اليوم بمحكمة ايتاى البارود الابتدائية لنظر اولى جلسات محاكمة المتهم بإنتهاك عرض تلميذ مدرسة الكرمة" ياسين" بالحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة لمدة ٢٥ عاما ، يعرض الموجز تفاصيل جلسة محاكمة المتهم بهتك عرض محاكمة المتهم بهتك عرض تلميذ مدرسة الكرمة بعد المؤبد للمتهم بالتعدي على ياسين إقالة مديرة مدرسة الكرمة بدمنهور تشكل لجنة لفحص أعمال المدرسة.

تغير القيد والوصف بالقضية

جاء هذا بعد ان اكد محامون هيئة الدفاع انه تم تغير القيد والوصف بالقضية حيث وافق رئيس المحكمة على اضافة بنود حماية الطفل والتى تنص على انه دون السن وقد تمت الواقعة تحت التهديد وانه داخل المدرسة وهى المنطقة المفترض انها الامنة للطفل

هذا وقد شهدت اجواء المحكمة تشديدات امنية بمنع التصوير داخل المحكمة وخارجها لاى من اطراف القضية

حضرت أسرة المجني عليه

حيث حضرت أسرة المجني عليه، وكذا المتهم في القضية، وعدد كبير من المحامين متضامين مع المجني عليه تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، وعدد كبير من أولياء الأمور بالمدرسة.

محاكمة المتهم صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.

إقالة مديرة مدرسة الكرمة بدمنهور

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا اليوم بشأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، والذي تضمن توجيهًا بإقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور.

المؤبد للمتهم بالتعدي على ياسين

أكدت وزارة التربية والتعليم في بيانها، أن التنسيق مع محافظة البحيرة تم فور صدور الحكم، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة، لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة.

تشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة

كما أكدت الوزارة تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة كافة أعمال المدرسة، على أن يتم تقديم تقرير عاجل يتضمن نتائج المراجعة والإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.

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