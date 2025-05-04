موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مباراة فريق ليفربول ضد تشيلسي ، التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

توج فريق ليفربول رسميا ببطولة البريميرليج حيث يحتل الريدز صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثاني برصيد 67 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي

يمكنك مشاهدة مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فريق تشيلسي ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ 35 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 4 مايو الجاري.

مباراة ليفربول ضد تشيلسي

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد تشيلسي

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد نظيره فريق تشيلسي والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليفربول

نستعرض تشكيل فريق تشيلسي المتوقع ضد نظيره فريق ليفربول خلال مواجهة اليوم والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: يورجنسن.

خط الدفاع: أتشيمبونج، توسين، بادياشيلي، كوكوريلا.

خط الوسط: جيمس (ج)، ديوسبري هول، مادويكي.

خط الهجوم: فرنانديز، سانشو، جورج.

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد ليفربول

التقي فريق ليفربول ضد نظيره فريق تشيلسي في 196 مباراة حيث نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز خلال 86 مباراة، بينما حقق فريق تشيلسي الفوز خلال 64 مباراة وانتهت 46 مواجهة بين الفريقين بالتعادل.

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