الجيش الهندي يعلن مهاجـ ـمة باكستان وسماع دوي إنفجارات في كشمير الباكستانية

أعلن الجيش الهندي بدء عملية عسكرية ضد أهداف داخل الأراضي الباكستانية، حيث إستهدف تسع مواقع وصفها بأنها "معسكرات الإرهابيين" في باكستان ومنطقة جامو وكشمير، من جهته، فقد نقل التلفزيون الباكستاني الرسمي أن الضربات الهندية طالت ثلاث مناطق داخل باكستان المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

إنقطاع الكهرباء وسماع دوى إنفجارات مجهولة المصدر

و نقل موقع رويترز عن شهود عيان بسماع دوي عدة إنفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية قرب الجبال المحيطة بمدينة مظفر اباد بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بالتوقيت المحلي و أوضح الشهود إن الكهرباء انقطعت عن المدينة الباكستانية بعد الانفجارات ولم يتضح بعد سبب الانفجارات.

وشهدت الأيام الماضية تهديدات مكثفة بين الدولتين المسلحتين نووياً منذ أن قتل مسلحون 26 شخصا في 22 أبريل في هجوم في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير.

فيما لم تعلن أيّ جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الهند وجّهت أصابع الاتهام إلى باكستان التي نفت الأمر نفياً قاطعًا.

وهذا هو أعنف هجوم يستهدف مدنيين في كشمير منذ ما يقرب من 20 عاما.

رئيس وزراء الهند أعلن قطع مياه الأنهار عن باكستان

من جهته فقد أعلن رئيس الوزراء الهندي ناهيندرا مودي في وقت سابق من ، الثلاثاء، أن بلاده "ستقطع مياه" الأنهار التي تنبع من أراضيها وتروي باكستان، رداً على الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير.



وقال مودي في خطاب "كانت مياه الهند تتدفّق إلى الخارج، هذا الأمر سيتوقف الآن خدمة لمصالح الهند وهي ستستعمل لخدمة البلاد".



باكستان تتهم الهند بتحويل مجرى نهر شيناب

من جهتها فقد إتهمت باكستان الهند بتعديل تدفق نهر شيناب، أحد الأنهر الثلاثة التي وضعت تحت سيطرة إسلام آباد أن علقت الهند معاهدة مهمة لتقاسم المياه بين البلدين الجارين، نيودلهي وفقا لهذا الاتفاق.

وينبع هذا النهر الرئيسي من الهند، لكن تم منح باكستان السيطرة عليه بموجب معاهدة مياه السند الموقعة في العام 1960 بين القوتين النوويتين.

وغداة الهجوم الذي وقع في كشمير في 22 أبريل، علقت الهند هذه المعاهدة. وحذرت إسلام آباد من أن المساس بأنهارها سيعتبر "عملا حربيا".

الولايات المتحدة تدعو الجانبين للتهدئة



من جانبها دعت الولايات المتحدة الهند وباكستان الى العمل من أجل "حل مسؤول"، بعيد اعلان نيودلهي أنها "ستقطع مياه" الأنهر التي تروي أراضي باكستان ردا على هجوم دام في الشطر الهندي من كشمير.



حيث أعلنت المتحدثة بإسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين أن واشنطن تواصل حض باكستان والهند على العمل من أجل حل مسؤول يحفظ السلام على المدى البعيد والاستقرار الاقليمي في جنوب آسيا".

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