عاجل.. تفاصيل اغتـ ـيال القيادي خالد الأحمد في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلنت حركة حماس اغتـ ـيال القيادي في كتائب القسام خالد الأحمد في غـ ـارة إسرائـ ـيلية، اليوم الأربعاء، في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اغتيال القيادي خالد الأحمد في غارة إسرائـ ـيلية في لبنان، وتعليق حركة حماس علي ذلك.

تفاصيل اغتـ ـيال القيادي خالد الأحمد في لبنان

وقالت حركة حماس في بيان لها، اليوم الأربعاء: "ننعى القائد القسامي خالد الأحمد الذي ارتقى في غـ ـارة إسرائـ ـيلية غادرة استهدفت سيارة في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان فجر اليوم الأربعاء.

لبنان

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بـ استهداف مسيّرة إسرائـ ـيلية معادية فجرًا، سيارة (رابيد) في منطقة الفيلات بالقرب من جامع الإمام علي في مدينة صيدا جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط شهيد.

وأفادت مصادر ميدانية أن الغـ ـارة التي استهدفت القيادي خالد الأحمد نفذت بطائرة مسيّرة إسرائـ ـيلية استهدفت السيارة بدقة، ما أدى إلى تدميـ ـرها بالكامل واغتـ ـيال من كان فيها.

الجيش الإسرائـ ـيلي يعلن استهداف القيادي خالد الأحمد في لبنان

وفي نفس الصدد، أعلن الجيش الإسرائـ ـيلي، اليوم الأربعاء، استهداف القيادي في حركة حماس خالد الأحمد في غـ ـارة شنها فجرًا، على مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي، أفيخاي أدرعي، إن خالد الأحمد شغل منصب مسؤول عمليات حماس في القطاع الغربي في لبنان ودفع باعتـ ـداءات إرهـ ـابية نحو إسرائـ ـيل.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي أن القيادي في حماس عمل خلال الفترة الأخيرة لنقل وسائل قـ ـتالية وتنفيذ اعتـ ـداءات تخريبية، مشيرًا إلى أن أنشطته شكلت تهــ ــديدًا على إسرائـ ـيل ومواطنيها.

يُشار إلى أن الغارة تأتي في ظل توتر متصاعد في الجنوب اللبناني، وسط استمرار المواجهات على عدة جبهات بين الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي وفصائل المقاومة.

يونيفيل: نواصل حث إسرائـ ـيل على الانسحاب الكامل من لبنان

وفي سياق آخر، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أنها تواصل حث الجيش الإسرائـ ـيلي على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إذ أن وجوده شمال الخط الأزرق يشكل انتـ ـهاكاً للقرار 1701"، بحسب تعبيرها.

وقال قائد القطاع الغربي في قوة الـ"يونيفيل" العميد نيكولا ماندوليسي إن قوات حفظ السلام لا تزال على الأرض وتبقى ملتزمة دعم المجتمعات في جنوب لبنان.

وأضاف ماندوليسي أن: "التنسيق مع الجيش اللبناني يبقى قوياً، ونواصل دعمنا للجيش في نشر قواته للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والعمل مع الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب".

وأكد ماندوليسي دعم اليونيفيل الكامل للسكان المحليين، مشدداً على التنسيق القوي والمستمر مع الجيش اللبناني، الذي يواصل تنفيذ عمليات نزع الألغـ ـام في المنطقة، وهي شرط أساسي لعودة المدنيين بأمان.

وشنت طائرات الاحـ ـتلال الإسرائـ ـيلي في 8 أكتوبر 2023 عـ ـدوانًا على لبنان تحول إلى حـ ـرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد، ونحو 17 ألف جـ ـريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

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