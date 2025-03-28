إصابات في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق جنوبي لبنان.. بينهم أطفال

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة- أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت بلدة كفر تبنيت، ما أدى في حصيلة أولية إلى إصابة 8 أشخاص بجروح من بينهم ثلاثة أطفال.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة حول إصابات في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق جنوبي لبنان

تفاصيل إصابات في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق جنوبي لبنان

وقد أصيب 8 لبنانيين بينهم أطفال بجروح، إثر سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي على مناطق متفرقة من جنوبي لبنان.

وقالت إن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات على أطراف بلدة كفرحونة وجبل صافي بمنطقة جزين، ومرتفعات الريحان - الجبور، وبلدتي عرمتى، وسجد.

ووفقا للوكالة، فإن الاحتلال هدد بقصف مبانٍ في الضاحية الجنوبية القريبة من العاصمة بيروت، تحديدا بمنطقة الجاموس، ما أدى إلى موجة نزوح للمواطنين منها، خوفا من وقوع مجزرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق في جنوب لبنان؛ رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر 2024.

ومنذ بدء سريان اتفاق لوقف النار بلبنان، ارتكبت إسرائيل 1289 خرقا له، ما خلّف 108 شهداء و335 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

كما شرعت قوات الاحتلال مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.

التصعيد المستمر في جنوبي لبنان وتأثيراته الإنسانية

تستمر إسرائيل في تصعيد هجماتها على الأراضي اللبنانية، مما يسبب معاناة شديدة للمواطنين المدنيين، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعيش تحت وطأة النزاعات المسلحة منذ فترة طويلة، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن خروقات الاحتلال تشهد زيادة ملحوظة، ما يزيد من معاناة المدنيين الذين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الأمان في ظل هذه الهجمات المستمرة.

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