السفير السودانى لدى الإمارات قرار حكومة بورتسودان باطل..الإمارات تنتصر على ألاعيب الإخوان

أكد السفير السوداني لدى دولة الإمارات عبد الرحمن شرفي أن إعلان حكومة بورتسودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، قد صدر عن جهة تفتقر إلى الشرعية ولا تمثل الإرادة الحقيقية للشعب السوداني المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

عبدالرحمن شرفي: علاقاتنا مع الإمارات تمتد لعقود

كما أعرب شرفي عن رفضه القاطع للإعلان الصادر، عن حكومة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات.



وأضاف أن العلاقات بين السودان والإمارات تمتد لعقود من التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل، وهي علاقات راسخة تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة.

كما أعلن عن استمرار سفارة السودان في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي في عملهما وتقديم خدماتهما للجالية السودانية كالمعتاد، دون أي تغيير أو انقطاع.

من جهتها فقد أكدت الإمارات، الأربعاء، أنها لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان، بإعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه، وأن البيان الصادر عن ما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين الإمارات والسودان وشعبيهما.



الإمارات ترفض بيان السودان لإفتقاد سلطة بورتسودان الشرعية وتؤكد على إستمرار تقديم المساعدات لسعب السودان

وفي خطوة تعكس النهج المتسامح الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، على أن قرار سلطة بورتسودان - أحد الطرفين المتحاربين في السودان - بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان.



كما رفضت الوزارة التصريحات المشينة الصادرة عن سلطة بورتسودان التي تعتبر مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام.

وشددت على أن السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول قيادة لا تقتل نصف شعبها وتجوّع وتهجّر النصف الآخر.

وأضافت الوزارة أن دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني، وبشكل خاص الجالية السودانية الكبيرة المقيمة على أرض الإمارات والزائرين السودانيين والذين لن يتأثروا بالقرارات الأخيرة.

وجددت التأكيد على أن دولة الإمارات تعد في مقدمة دول العالم في دعم السودان على مدى العقود الخمسة الماضية، ولن تتوانى عن تقديم يد العون للشعب السوداني الشقيق.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكمها، الإثنين، ببطلان الدعوى التي تقدمت بها القوات المسلحة السودانية متهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم المساعدات لقوات الدعم السريع، لعدم إختصاص المحكمة مع شطب الدعوى من سجلاتها، وذلك بعد جولة من الجلسات تمكنت دولة الإمارات خلالها من إثبات عدم ضلوعها أو دعمها لأي من أطراف الحرب، بينما جاء أداء ممثل الإدعاء السودانى مهتز وغير واضح ودون أدلة أو أسانيد ليُحسم الأمر لصالح دولة الإمارات، و التي أكدت على إستمرار دعمها للشعب السوداني حتى إجتياز محنته في خطوة تعتبر دليل دامغ على براءة الإمارات من كل مانُسِب إليها من إدعاءات زائفة جاءت للتعمية عن تواطؤ القوات المسلحة مع الإخوان وإنخراط عدد من عناصر الجماعة المحظورة في صفوفها بحسب ما أكد العديد من المراقبون .

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