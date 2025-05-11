موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة حول العالم، مواجهة نارية تجمع فريق برشلونة ضد ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي البارسا لتحقيق الفوز أمام ريال مدريد لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، التي يحتلها برصيد 79 نقطة بينما يسعي فريق ريال مدريد للفوز بتلك القمة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 75 نقطة.

موعد ماتش برشلونة ضد ريال مدريد

القمة النارية التي تجمع فريق برشلونة أمام نظيره فريق ريال مدريد، المقررة مساء اليوم الأحد الموافق11 مايو الجاري، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة قمة برشلونة أمام ريال مدريد

تستطيع مشاهدة أحداث قمة برشلونة أمام ريال مدريد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة ضد ريال مدريد

التشكيل المتوقع لـ برشلونة أمام ريال مدريد

يرصد لكم الموجز فيما يلي تشكيل فريق برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد الذي يشهد الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز ، اسينسيو ، تشواميني ، غارسيا

خط الوسط: سيبايوس ، فالفيردي ، بيلينغهام

خط الهجوم: غولر ، فينيسيوس ومبابي

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

حراسة المرمي: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرخيو مسيتري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - راؤول أسينسيو - يوسف لخديم - رامون جاكوبو.

خط الوسط: جود بيلينجهام - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - براهيم دياز - فيكتور مونوز.

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