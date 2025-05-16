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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

ليفربول ضد برايتون
ليفربول ضد برايتون

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، قمة فريق  ليفربول ضد برايتون ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

حقق فريق ليفربول الفوز ببطولة البريميرليج حيث يحتل الفريق صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

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موعد ماتش ليفربول ضد برايتون 

مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق برايتون ، ضمن منافسات الجولة الـ 36 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء الاثنين الموافق 19 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش ليفربول ضد برايتون 

يمكنك مشاهدة مواجهة فريق ليفربول أمام نظيره فريق برايتون، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مباراة ليفربول ضد برايتون 

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام برايتون 

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول ضد نظيره فريق برايتون والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد برايتون 

1- ليفربول - 83 نقطة.

2- أرسنال - 68 نقطة.

3- نيوكاسل يونايتد - 66 نقطة.

4- مانشستر سيتي - 65 نقطة.

5- تشيلسي - 63 نقطة.

6- أستون فيلا - 63 نقطة.

7- نوتينجهام فورست - 62 نقطة.

8- بريتفورد - 55 نقطة.

9- برايتون - 55 نقطة.

10- بورنموث - 53 نقطة.

11- فولهام - 51 نقطة.

12- كريستال بالاس - 49 نقطة.

13- إيفرتون - 42 نقطة.

14- وولفرهامبتون - 41 نقطة.

15- وست هام يونايتد - 40 نقطة.

16- مانشستر يونايتد - 39 نقطة.

17- توتنهام - 38 نقطة.

18- إيبسويتش تاون - 22 نقطة.

19- ليستر سيتي - 22 نقطة.

20- ساوثهامبتون - 12 نقطة.

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