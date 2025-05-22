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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

تاريخ مواجهات ليفربول ضد كريستال بالاس قبل مواجهة الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد كريستال
ليفربول ضد كريستال بالاس

يترقب عشاق البريميرليج، مباراة فريق  ليفربول ضد كريستال بالاس ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 38 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

حصد فريق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي حيث يحتل الفريق صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تاريخ مواجهات ليفربول ضد كريستال بالاس 

التقي فريق ليفربول ضد نظيره كريستال بالاس من قبل في 63 مباراة، حيث حقق كريستال بالاس الفوز فى 15 مباراة، بينما حقق ليفربول الفوز في  36 مباراة، وانتهت 12 مواجهة بين الفريقين بالتعادل.

موعد قمة ليفربول ضد كريستال بالاس

مواجهة فريق ليفربول أمام نظيره فريق كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الـ 38 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء الأحد الموافق 25 مايو الجاري.

مشاهدة قمة ليفربول ضد كريستال بالاس

يتم بث مواجهة فريق ليفربول أمام نظيره فريق كريستال بالاس، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام كريستال بالاس

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد نظيره فريق كريستال بالاس والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ضد كريستال بالاس 

1- ليفربول - 83 نقطة.

2- أرسنال - 71 نقطة.

3- نيوكاسل يونايتد - 66 نقطة.

4- تشيلسي - 66 نقطة.

5- أستون فيلا - 66 نقطة.

6- مانشستر سيتي - 65 نقطة.

7- نوتينجهام فورست - 65 نقطة.

8- برايتون - 58 نقطة.

9- بريتفورد - 55 نقطة.

10- فولهام - 54 نقطة.

11- بورنموث - 53 نقطة.

12- كريستال بالاس - 49 نقطة.

13- إيفرتون - 45 نقطة.

14- وولفرهامبتون - 41 نقطة.

15- وست هام يونايتد - 40 نقطة.

16- مانشستر يونايتد - 39 نقطة.

17- توتنهام - 38 نقطة.

18- ليستر سيتي - 25 نقطة.

19- إيبسويتش تاون - 22 نقطة.

20- ساوثهامبتون - 12 نقطة.

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