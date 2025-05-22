اختيار «السويدي للكابلات» شريك استراتيجي مع «Siemens Energy» لتعزيز حلول البنية التحتية للطاقة

تعزيز حلول البنية التحتية للطاقة.. أعلنت شركة السويدي للكابلات، التابعة لمجموعة ELSEWEDY ELECTRIC، عن اختيارها كشريك استراتيجي إقليمي من قبل Siemens Energy، في خطوة تعكس قوة الشراكة وتوسعها الاقليمي.

وجاء هذا التقدير خلال اجتماع رفيع المستوى للإدارة عُقد في المقر الرئيسي لمجموعة ELSEWEDY ELECTRIC في مصر، ضمن فعاليات "يوم التعاون الاستراتيجي"، في تأكيد جديد على التزام الطرفين بتعزيز حلول البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

تعزيز حلول البنية التحتية للطاقة

الموجز يستعرض تفاصيل هذا الاخيار الذي يقوم على تعزيز حلول البنية التحتية للطاقة، فهذا الإنجاز يقوي الدور المحوري الذي تلعبه السويدي للكابلات في دعم سلسلة الإمداد الإقليمية بالكابلات ومستلزماتها.

دعم سلسلة الإمداد الإقليمية بالكابلات

كما يمثل محطة فارقة في مسيرتها، إذ أصبحت الشركة اليوم مساهمة رئيسية في أحد أكثر مشروعات البنية التحتية للطاقة تطورًا في أوروبا: مشروع بطارية Grid Booster بقدرة 250 ميجاوات في ألمانيا.

اختيار «السويدي للكابلات» شريك استراتيجي مع «Siemens Energy»

المشروع تقوده Siemens Energy بهدف دعم استقرار الشبكة وتسريع التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة من خلال دمج تقنيات تخزين البطاريات المتقدمة.

تقديم حلول مبتكرة للتحديات المعقدة في قطاع الطاقة

وقام ممثلو Siemens Energy بتقديم هذا التقدير، بقيادة تيلو إلس – نائب رئيس المشتريات؛ ومنتصر الداوودي – رئيس قسم التوصيلات والعزل؛ وماهر محمد – رئيس قسم المشتريات في SE GT GS P ME، وأبرزت مشاركتهم في الفعالية الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة وثقة Siemens Energy في قدرات السويدي للكابلات على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المعقدة في قطاع الطاقة.

وعلّق أحمد عوض، مدير مبيعات المشروعات العالمية الاستراتيجية في السويدي إليكتريك، قائلًا: "اختيارنا كشريك استراتيجي إقليمي من Siemens Energy هو شرف كبير واعتراف بجهود فريقنا المستمرة في تقديم جودة وخدمة بمستوى عالمي، وهذا التقدير ليس مجرد لقب، بل يعكس تقاربًا استراتيجيًا ورؤية موحدة نحو مستقبل مستدام، مشاركتنا في مشروع Grid Booster الألماني تعكس الثقة في إمكاناتنا، وتشكل خطوة مفصلية نحو توسيع تأثيرنا خارج حدود المنطقة، ونحن متحمسون لهذا التعاون ومستعدون لنكون جزءًا فاعلًا في مشروعات Siemens Energy للبنية التحتية الحيوية."

من جانبه، علّق تيلو إلس، نائب رئيس المشتريات في Siemens Energy، على أهمية هذه الشراكة قائلًا: "في ظل التوجه العالمي سريع الوتيرة في مجال الطاقة، نعتمد على شركاء أقوياء وموثوقين لضمان النجاح، السويدي للكابلات أثبتت التميز التشغيلي والخبرة المطلوبة لدعم سلسلة الإمداد الإقليمية بكفاءة، ترقيتها إلى شريك استراتيجي إقليمي تجسّد هذه الثقة، وقدرتها على المساهمة في مشروعات متقدمة مثل Grid Booster في ألمانيا، وهذا التعاون يعزز استراتيجية التوريد الإقليمية لدينا ويدعم أهدافنا الأكبر في الابتكار والاستدامة على مستوى أنظمة الطاقة عالميًا."

ومن خلال التزامها الدائم بالابتكار والموثوقية ودفع عجلة التطور، تتطلع السويدي للكابلات إلى البناء على هذا الإنجاز لتصبح شريكًا استراتيجيًا عالميًا لـ Siemens Energy.

ويستعد الطرفان معًا لتقديم حلول مستقبلية مستدامة ومتقدمة تعيد رسم ملامح البنية التحتية لقطاع الطاقة.

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